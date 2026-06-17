Inflazione: la tassa occulta che colpisce tutti, senza eccezioni

La discussione sulle politiche fiscali tocca l’opinione pubblica al di là del fatto che i coinvolti siano nelle condizioni di valutare fino in fondo gli effetti delle scelte fiscali o l’efficacia degli strumenti in atto. Promettere meno tasse rimane un grimaldello elettorale efficace «a prescindere». La novità degli ultimi anni è che la politica ha scelto un target: «il ceto medio», al quale dedicare promesse di tagli, mentre in passato vinceva il «meno per tutti».
Nel frattempo, però, un «più per tutti» lo stiamo subendo in modo subdolo, ma assai efficace: l’incremento dell’inflazione. Certo l’effetto reale si fa più sentire per chi ha meno da spendere, però questa vera «flat tax» tocca la nostra vita agendo sia nel quotidiano (aumento dei prezzi al consumo), sia nel medio lungo (incremento dei tassi di interesse).
I numeri
A livello nazionale l’indice dei prezzi al consumo (Nic) è cresciuto dello 0,4% su base mensile, arrivando a toccare il 3,2% guardando maggio 2025. Per Brescia la situazione mensile è peggiore nel breve con una crescita dello 0,6% e un tasso annuale del 3% con un incremento di 1,4 punti percentuali su base annua.
Questa tassa apparentemente occulta, ma vorace sia localmente sia a livello nazionale, presenta un trend di costante crescita. Percorso certo aiutato dalle vicende mediorientali, ma che, proprio come trend mostra una base che ha radici solo in parte alimentate dai costi energetici il cui effetto reale si sconta solo nell’ultimo trimestre (dato che ci mostra costi energetici regolamentati che vedono un ulteriore rialzo dal 5,3 al 5,6% nell’ultimo mese). Infatti, aumentano con costanza i servizi, i beni di consumo.
Cosa si taglia
Nel merito di questa «tassa per tutti» è ormai evidente come gli italiani stiano iniziando a tagliare sui beni alimentari e sulla cura della persona che, per la semplice legge della domanda e dell’offerta, riducono la morsa inflattiva tendenziale. Questi e altri indici dimostrano come l’inflazione - fattore che i cittadini non ritengono più passeggero - abbia iniziato a cambiare i comportamenti di acquisto. Le statistiche hanno un valore indicativo però, prescindendo dalla validità scientifica delle stesse, quando portano ad evidenziare un aumento, su base annua, del costo della vita per una famiglia «media» di poco meno i 1.200 euro rendono evidente il fatto che questa «tassa» non esplicita rappresenti oggi la più pesante zavorra per le famiglie italiane con ricadute indiscriminate, tanto da rendere ancor più arduo il cammino a «aree sociali» meno politicamente protette.
Una ultima considerazione a fronte del riaccendersi del fenomeno inflattivo non riequilibrato da altri interventi: gli indici sono costruiti ad arte su panieri che hanno un loro senso sui «consumi» ma nascondono effetti perversi dell’inflazione diretti e indiretti: tra i primi, cali importanti nelle attività di prevenzione (si stima un -22% negli ultimi 3 anni), fra i secondi il sempre più difficile accesso al denaro. Entrambe ricadute che penalizzano ancora una volta più chi meno ha.