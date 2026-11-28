Dal 2025 anche la professione del «dog sitter» ha un proprio codice Ateco. E così diverse altre attività legate alla cura degli animali domestici: professioni nuove che in Italia, secondo una recente ricerca dalla tech company Fiscozen, sono svolte nel complesso da 18mila liberi professionisti (escludendo i veterinari). Insieme, fanno parte del mondo della cosiddetta «pet economy», l’economia che gravita attorno alla cura degli animali da compagnia: un mondo al servizio di circa 10 milioni di famiglie nel nostro Paese, che muove un giro d’affari complessivo di 6,8 miliardi di euro.
I mestieri
Dall’indagine di Fiscozen, come detto, sono esclusi i veterinari: la ricerca si focalizza sui mestieri nuovi, che fino a qualche anno fa non esistevano. Quali sono questi lavori? I nomi sono quasi tutti anglosassoni: «wedding dog sitter», «pet detective», «travel planner» per animali. Tradotti: il primo descrive la mansione di chi, durante un matrimonio, si prende cura del cane di un invitato (nei matrimoni dove sono ammessi gli animali). Il secondo è lo specialista degli animali dispersi che si occupa di ricercare cani e gatti smarriti con tecniche quasi scientifiche, come lo studio del comportamento della bestiola e ricerche sul campo, talvolta anche con l’aiuto di cani molecolari. Il terzo mestiere è quello di chi si occupa di organizzare viaggi su misura per chi viaggia con animali domestici.
Accanto a queste figure insolite, ce ne sono altre che invece più si avvicinano al tradizionale lavoro medico del veterinario: ad esempio, fisioterapisti e osteopati per cani e gatti anziani, malati o reduci da operazioni chirurgiche.
La crescita dei servizi
Al di là del giudizio che ciascuno può formarsi su queste mansioni e sulla concezione dell’animale domestico che ne sta alla base, i numeri raccontano di un’economia in crescita. Secondo lo studio di Fiscozen, realizzato incrociato i dati di Unioncamere e di Infocamere con le rilevazioni fiscali del Ministero dell’Economia, nel settore della pet economy in Italia ci sono oggi circa 27mila aziende. In particolare, sono le attività che si occupano di servizi di cura ad aver registrato aumenti significativi: +32% negli ultimi 5 anni e +90% in 10 anni.
Circa 18mila sono, poi, gli iscritti ai nuovi codici Ateco dei dog e cat sitter (codice 96.99.11), dei professionisti della toelettatura (96.99.12) e dell’addestramento (96.99.13): secondo le stime di Fiscozen, l’età media è di 35 anni e in lieve maggioranza uomini (60%).
Il valore economico
I servizi crescono come crescono anche i padroni di animali domestici: come rilevato dall’Istat, oggi in Italia ci sono 25 milioni e 500mila animali domestici, di cui almeno uno posseduto da 10 milioni di famiglie proprietarie di animali da compagnia (il 33,9% delle famiglie possiede un cane o un gatto).
Una domanda di beni e servizi che, secondo un rapporto di quest’anno di Assalco-Zoomark vale 5,3 miliardi di euro se si considerano solo i settori del pet food (la produzione di cibo per animali domestici) e del pet care (l’ambito dei servizi per il benessere): rispetto all’anno precedente, il valore complessivo di questo mercato è aumentato del 2,5%.
Ancora maggiore, infine, è l’indotto generato da tutti i servizi (quindi anche quelli veterinari, legati al turismo e alle assicurazioni), stimato da Unioncamere attorno ai 6,8 miliardi di euro.