Cani al pari delle persone: esagerazione o giusto riconoscimento?

Per molte persone il cane è ormai a tutti gli effetti un componente della famiglia: vive in casa, accompagna nelle vacanze, ha le proprie abitudini e, in alcuni casi, riceve attenzioni e servizi un tempo riservati quasi esclusivamente alle persone. Allo stesso tempo, avere un animale domestico comporta responsabilità, costi e impegno quotidiano, oltre alla necessità di rispettarne la natura e i bisogni specifici.
La Giornata internazionale del cane, celebrata il 26 agosto, può quindi essere un’occasione per riflettere su come è cambiato il rapporto tra persone e animali e su dove si trovi, secondo ciascuno, il confine tra cura, affetto e antropomorfizzazione. Come descriveresti oggi il rapporto tra persone e cani? Si sta esagerando? Le cure odierne sono legittime e doverose? Qui puoi dire la tua.