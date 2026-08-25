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Cani al pari delle persone: esagerazione o giusto riconoscimento?

Il 26 agosto è la Giornata internazionale del cane: qui puoi dire la tua sul rapporto tra gli esseri umani e l’animale domestico per eccellenza
Un cane sul divano
Un cane sul divano

Per molte persone il cane è ormai a tutti gli effetti un componente della famiglia: vive in casa, accompagna nelle vacanze, ha le proprie abitudini e, in alcuni casi, riceve attenzioni e servizi un tempo riservati quasi esclusivamente alle persone. Allo stesso tempo, avere un animale domestico comporta responsabilità, costi e impegno quotidiano, oltre alla necessità di rispettarne la natura e i bisogni specifici.

La Giornata internazionale del cane, celebrata il 26 agosto, può quindi essere un’occasione per riflettere su come è cambiato il rapporto tra persone e animali e su dove si trovi, secondo ciascuno, il confine tra cura, affetto e antropomorfizzazione. Come descriveresti oggi il rapporto tra persone e cani? Si sta esagerando? Le cure odierne sono legittime e doverose? Qui puoi dire la tua.

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