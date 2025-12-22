Pensioni, famiglia, imprese: le misure principali della manovra

Dall'Irpef alle pensioni, dalle imprese alla casa. La manovra è all'ultimo miglio in Senato, ecco le principali misure.

Lavoro

Arriva per 13,6 milioni di contribuenti il taglio di due punti della seconda aliquota Irpef per i redditi fino a 50mila euro. Gli incrementi contrattuali sono tassati al 5% per i redditi fino a 33mila euro: la misura vale, oltre che per i contratti rinnovati nel 2025 e 2026, anche quelli del 2024.

Previdenza

L'età pensionabile aumenterà di un mese nel 2027 e di altri due mesi nel 2028. Dal 2026 gli assegni minimi crescono di 20 euro al mese, mentre non sarà più possibile andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando la rendita della previdenza complementare. Salta la proroga di Opzione Donna. Tagliati i fondi per l'anticipo pensionistico di lavoratori precoci e usuranti. Si estende la platea delle aziende che dovranno conferire il Tfr al fondo Inps, dal 2032 verranno toccate anche quelle con 40 dipendenti.

Famiglia

Fuori dal calcolo Isee la prima casa fino a 200mila euro nel caso delle città grandi, per tutte le altre il tetto è a 91.500 euro. Previsto un incremento in base al numero dei figli. Arriva un fondo di 20 milioni per il sostegno abitativo ai genitori separati e uno a sostegno del caregiver familiare con una dotazione di 1,15 milioni di euro per il prossimo anno. Rifinanziata la Carta «Dedicata a te».

Imprese

Dal 2026 arriva l'iperammortamento: la misura vale per gli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 30 settembre 2028 su prodotti «made in Eu». Saltano le aliquote agevolate per gli investimenti green. Arrivano risorse per il credito d'imposta Transizione 5.0 (1,3 miliardi) e Zes (532,64 milioni). Dal 2028 viene introdotta la ritenuta d'acconto per le imprese, con un'aliquota dello 0,5% il primo anno e dell'1% dal 2029.

Banche e assicurazioni

Per gli istituti di credito arriva l'aumento dell'Irap di due punti percentuali, lo slittamento delle Dta e la possibilità di attingere alle riserve con aliquote ridotte nei primi due anni. Viene anche ulteriormente ridotta la deducibilità sulle perdite pregresse. L'aumento dell'Irap (da cui sono escluse le holding industriali, le società di gestione dei fondi comuni di investimento e quelle di investimento a capitale variabile) vale anche per le assicurazioni. Cui vengono chiesti altri 1,3 miliardi attraverso il versamento di un acconto pari all'85% del contributo sul premio delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per 'anno precedente.

Rottamazione, fisco e tasse

Arriva una nuova rottamazione, la quinquies: si potranno estinguere i debiti maturati dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con un pagamento unico o spalmato su 9 anni con 54 rate bimestrali. Sale da 8 a 10 euro a soglia esentasse dei buoni pasto. Da gennaio raddoppia la Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, e arriva una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi dai paesi extra Ue di valore fino a 150 euro. Previsto un aumento progressivo delle accise sulle sigarette.

Istruzione e paritarie

Arriva il bonus libri scuola anche per le superiori con un contributo comunale per le famiglie con Isee non superiore ai 30mila euro. Sempre con lo stesso tetto Isee arriva un bonus fino a 1.500 euro per studente per le famiglie che scelgono la scuola paritaria. Paritarie che i Comuni possono anche decidere di esentare dall'Imu.

Senato della Repubblica, il mio intervento di replica a seguito della discussione pic.twitter.com/dcUXjEZumP — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 17, 2025

Cultura, cinema, editoria

Dal 2027 arriva il «Bonus Valore Cultura», una carta per i maturandi per l'acquisto di libri, biglietti di concerti o musei. Ridotta la stretta sui fondi per il cinema che passa da 150 a 90 milioni nel 2026. Arrivano 60 milioni per il fondo editoria. Niente tagli alle tv locali, mentre nel 2026 si riduce il finanziamento alla Rai derivante dal canone per esercizi pubblici e commerciali.

Edilizia e condoni

Confermato il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa. Vengono stanziate nuove risorse per il Piano casa. La cedolare secca sugli affitti brevi resta al 21% per il primo immobile, sale al 26% sul secondo e dal terzo scatta l'attività di impresa. Anche gli immobili condonati potranno accedere agli incentivi edilizi

Sport e Olimpiadi

Arriva il gioco «Win for Italia Team» per sostenere i progetti olimpici dell'«Italia team». I fondi per l'America's cup a Napoli vengono incrementati di altri 2 milioni il prossimo anno e uno nel 2027. Viene rifinanziato con 5 milioni il Fondo sport per studenti universitari, destinato all'erogazione di borse di studio per alti meriti sportivi

Comparto sicurezza

Incrementato di 20 milioni annui dal 2026 il Fondo per la specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco. Arrivano 114 milioni per il 2026 per incrementare i servizi di tutela dell'ordine anche in relazioni alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Scatta un anno più tardi l'innalzamento dell'età pensionabile per le forze dell'ordine.

Oro del popolo

Le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia «appartengono al popolo italiano».