Nella nostra provincia il lavoro dipendente femminile registra ancora più ingressi che uscite, ma in quattro anni il margine si è più che dimezzato. Nel 2025 i rapporti avviati dalle donne hanno superato quelli cessati di 3.820 unità, contro le 7.807 del 2021.
Una parte ampia della popolazione femminile resta però fuori da questi movimenti. Quattro bresciane su dieci tra i 15 e i 64 anni non lavorano e non cercano un impiego, il doppio degli uomini. È da qui che si spiega gran parte del divario fotografato dall’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia, che ha presentato il suo rapporto al Ridotto del Teatro Grande: nel Bresciano lavora il 56,8% delle donne contro il 78,2% degli uomini, uno scarto di 21,4 punti, quasi sette più della media lombarda.
I numeri
La distanza tra i due generi si allunga nel corso della vita lavorativa: per le donne sono più frequenti i periodi di attesa da un contratto e l’altro e in media più lunghi, mentre il part-time è più diffuso anche nei rapporti stabili. Le ore e i mesi lavorati pesano sul reddito annuo.
Nel 2024 le bresciane considerate dagli archivi Inps hanno percepito in media 21.702 euro da lavoro, contro i 31.501 degli uomini, quasi 9.800 euro di differenza, pari al 31,1%. Tra i dipendenti privati il divario arriva a circa il 34%, mentre sulle prestazioni pensionistiche considerate dal rapporto sfiora il 40%.
Al Ridotto, nella giornata contro la violenza sulle donne, la consigliera provinciale Caterina Lovo Gagliardi ha ricondotto il tema della continuità a una scelta concreta, quella di tornare al lavoro dopo il primo figlio. A fare la differenza, ha osservato, è ancora spesso la possibilità di contare su «una rete di supporto familiare» o su «un datore di lavoro particolarmente sensibile». Il rapporto analizza anche le alternative, come i servizi per l’infanzia e nel Bresciano ci sono meno di 26 posti ogni cento bambini fino a due anni. Trovare chi si occupi dei figli può decidere se e quando si torna al lavoro. Su questo terreno la Provincia ha aderito al protocollo guidato dalla Camera di commercio per mettere in relazione le esigenze di Comuni e imprese con l’offerta dei servizi per l’infanzia.
I figli
Il peso della maternità emerge anche dalle domande arrivate alla Regione. Oltre 500 donne hanno chiesto il contributo di «Lombardia per le donne» dopo la nascita di un figlio. La misura, avviata a febbraio con quattro milioni di euro, offre un voucher da 400 euro al mese per le spese di cura ed è stata estesa a chi passa dal part-time al tempo pieno. Ha coinvolto quasi 800 donne in Lombardia, un centinaio nel Bresciano.
Le risorse sono quasi esaurite e «siamo pronti a rifinanziare» la misura, ha chiarito l’assessora regionale al Lavoro Simona Tironi. Alle imprese si rivolge l’altro capitolo di spesa. La Regione ha aggiunto dieci milioni di risorse proprie ai fondi statali per la certificazione della parità di genere, ottenuta in due edizioni da oltre 1.500 aziende. L’assessora definisce l’occupazione femminile «una leva straordinaria di crescita e di competitività». Il rapporto ne dà anche una misura demografica.
Nello scenario dell’Osservatorio, entro il 2050 il Bresciano perderebbe oltre 57.500 donne in età lavorativa, il 14,5% rispetto al 2024. In una provincia con meno persone in età da lavoro, la possibilità di entrare e restare occupate riguarda da vicino anche le imprese che dovranno trovare personale.