Non solo Telepass: il confronto tra tariffe e servizi di altri operatori

Il telepedaggio non è più solo Telepass. È così dal 2021, da quando l’Italia ha recepito la direttiva europea che ha imposto la liberalizzazione di questo tipo di mercato. Oggi il consumatore che vuole evitare le code al casello ha di fronte a sé tre alternative: allo storico marchio Telepass, in questi anni, si sono aggiunte infatti altre due realtà, UnipolMove e MooneyGo – la prima legata alla compagnia assicurativa Unipol, la seconda a Intesa San Paolo ed Enel. Non tutte offrono gli stessi servizi: e, di conseguenza, l’automobilista ha di fronte a sé più opzioni tra le quali scegliere, a seconda delle proprie esigenze (e del proprio portafoglio). Vediamo per ciascun operatore servizi offerti, formule di abbonamento e relativi costi.
Gli abbonamenti Telepass
Per quanto riguarda il servizio con abbonamento, al netto di eventuali promozioni temporanee, la tariffa base di Telepass è di 3,90 euro al mese e comprende, oltre al pedaggio autostradale, la possibilità di parcheggiare nelle strutture convenzionate e di pagare, tramite App, la sosta nelle strisce blu in città, il pagamento dell’ingresso in Area C a Milano. È anche possibile, attraverso l’app, acquistare le «vignette elettroniche» per poter viaggiare, pagando una commissione, sulle autostrade di Austria, Slovenia, Svizzera e Repubblica Ceca.
Un’altra prima formula è Telepass Sempre, con canone mensile di 4,90 euro, anche qui al netto di eventuali promozioni. Il costo di spedizione del dispositivo da esporre all’interno dell’automobile è di 4,90 euro.
Anche questo tipo di abbonamento consente anche, tramite, l’app, di accedere ad altri servizi extra, tra cui l’acceso ai parcheggi convenzionati, il pagamento senza commissioni del parcheggio nelle strisce blu in città tramite app, la gestione dell’accesso nelle ztl, il pagamento dei mezzi urbani, il rifornimento di carburante e la ricarica dell’automobile elettrica.
Il limite trimestrale e i costi aggiuntivi
Gli abbonamenti Telepass Base e Telepass Sempre hanno fatturazione trimestrale. Tuttavia, entrambi i piani prevedono un «plafond» di 356,68 euro ogni tre mesi, oltre il quale la fatturazione da trimestrale diventa mensile e viene addebitato un costo aggiuntivo come «quota associativa». Se quindi in tre mesi la spesa complessiva dei pedaggi effettuati supera i 356,68 euro, la fatturazione passa a essere mensile e nelle fatture aggiuntive si applica un addebito di 5 euro al mese (per gli abbonati dal 6 maggio 2026, per chi si è abbonato prima, invece, di 3,72 euro mensili).
Se gli importi dei pedaggi addebitati nei successivi tre mesi tornano sotto il limite di 356,68 euro, anche la fatturazione ritorna a essere trimestrale.
UnipolMove
Dopo la liberalizzazione del mercato del telepedaggio, la prima società a proporre un’alternativa a Telepass è stata UnipolMove, nata nel 2022. A differenza di Telepass, non vale su tutto il territorio nazionale: in Sicilia, sulle tratte gestite dal Consorzio autostrade siciliane (Cas), il servizio è ancora in corso di attivazione.
La formula base del servizio è UnipolMove Base, che ha un canone mensile di 2,50 euro (salvo eventuali promozioni). Nell’abbonamento, oltre al servizio di telepedaggio, sono compresi anche la possibilità di parcheggiare nei parcheggi convenzionati senza dover ritirare il biglietto, il pagamento dall’app degli stalli con strisce blu in città e altri servizi connessi all’applicazione, tra cui la richiesta di soccorso stradale e i preventivi per il tagliando.
MooneyGo
Il terzo operatore per servizi di telepedaggio è MooneyGo, in funzione dal 2023, come Telepass valido sulle autostrade di tutta Italia. Il costo base del servizio, come per UnipolMove, è di 2,50 euro mensili (sempre al netto di eventuali promozioni). Inclusi nell’abbonamento ci sono l’accesso ai parcheggi convenzionati Telepass, il pagamento dell’Area C di Milano e quello del traghetto per lo Stretto di Messina.
Il «pay per use»
Oltre agli abbonamenti con canone mensile, tutti e tre gli operatori propongono anche una formula «pay per use», in cui si paga il servizio di telepedaggio solo nei giorni di utilizzo.
Il piano di Telepass è Telepass Grab&Go: se non si considerano le eventuali promozioni, il costo del dispositivo è di 29,90 euro, mentre quello dell’attivazione è di 20 euro. Una volta attivato, il servizio si paga solo nei giorni in cui viene utilizzato: la tariffa è sempre di un euro al giorno, sia per il pedaggio sia per gli altri servizi.
Anche il piano «pay per use» di UnipolMove prevede la tariffa di un euro per ogni giorno di utilizzo, con un costo di attivazione però di 10 euro. Diversa, invece, l’offerta pay per use di MooneyGo: in questo caso non c’è una tariffa giornaliera, ma un canone mensile di 3,90 euro che viene applicato solo nei mesi in cui il consumatore utilizza almeno uno di servizi inclusi nel piano, come il telepedaggio o i parcheggi convenzionati. Il costo di attivazione dell’offerta è di 10 euro, una tantum.
L’utilizzo all’estero
Il dispositivo di Telepass può essere utilizzato anche fuori dall’Italia, in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. La tariffa di attivazione di «Autostrade in Europa» – questo il nome del servizio – è di 10 euro, mentre il canone mensile costa 2,40 euro e viene applicato solo una volta quando si transita fuori dall’Italia nei Paesi aderenti (Spagna e Portogallo sono considerati come uno solo). Resta la tariffa base di 3,60 euro per l’uso del dispositivo in Italia. Oltre al pagamento del casello, questo servizio di Telepass permette anche di parcheggiare nei parcheggi convenzionati in Francia, Spagna e Portogallo (non in Croazia).
Anche Unipol ha una tariffa per l’estero, UnipolMove Europeo: il canone mensile è di 2,90 euro, più un euro in più al mese se si vuole aggiungere un secondo dispositivo. I Paesi in cui è possibile viaggiare sono Francia, Spagna, Portogallo e Croazia (in Francia e Spagna è valido anche per parchegiare nei parcheggi convenzionati). MooneyGo, invece, non ha un’offerta per l’estero.