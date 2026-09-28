La Nocivelli Abp cresce e pianifica «un futuro di lungo periodo»

Cresce il valore della produzione, migliorano i margini, sale l’utile netto e il valore del portafoglio ordini della Nocivelli Abp al 30 giugno sfiora i 2 miliardi di euro. «I risultati dell’esercizio confermano la qualità del lavoro sviluppato negli ultimi anni e la validità di un modello di crescita fondato su competenza industriale, disciplina finanziaria e visione di lungo periodo» evidenzia il presidente Bruno Nocivelli al termine del Consiglio di amministrazione della quotata bresciana che ha approvato il progetto bilancio al 30 giugno di quest’anno.
«Abbiamo ulteriormente consolidato la nostra posizione creando le condizioni per affrontare una nuova fase di sviluppo – aggiunge l’imprenditore bresciano –. L’avanzamento dei grandi progetti già acquisiti e le ulteriori opportunità presenti sul mercato rappresentano importanti elementi di prospettiva per Nocivelli, in particolare nei settori nei quali abbiamo costruito negli anni competenze e un posizionamento distintivo. Continuiamo quindi a guardare al futuro con una prospettiva di lungo periodo, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra presenza sul mercato e valorizzare le opportunità di crescita che il nostro modello di business ci offre».
I numeri
Il Valore della produzione della Nocivelli Abp ha raggiunto gli 89,3 milioni, in aumento del 4,7% rispetto ai primi sei mesi del 2025. I ricavi delle vendite risultano pari a 81,6 milioni. «In particolare – riporta una nota – si evidenzia una crescita dei ricavi legati alla realizzazione di impianti, pari a 23,5 milioni circa al 30 giugno 2026 rispetto a 18,9 milioni circa al 30 giugno 2025». L’Ebidta si attesta a 17,8 milioni (con Ebitda Margin pari al 19,9%), in aumento del +6,2% rispetto al 2025.
L’Ebit raggiunge i 15,4 milioni (con Ebit Margin pari al 17,2%), in aumento rispetto all’anno precedente (14,2 milioni euro) del +7,9%. L’utile netto ammonta a 12,2 milioni e registra un incremento del +5,6%. La Posizione finanziaria netta rimane stabilmente positiva e pari a 67,3 milioni (era di 70,8 milioni al 31 dicembre 2025 e di 62,4 milioni al 30 giugno 2025), confermando una solidità finanziaria a sostegno della crescita.
Il portafoglio è composto principalmente da concessioni pubbliche e contratti pluriennali, consentendo alla società di poter contare su flussi di ricavi ricorrenti, una solida redditività e una costante generazione di cassa. «Continueremo a a partecipare alle principali procedure di gara, con un’attenzione particolare alla riqualificazione delle strutture sanitarie e ospedaliere che necessitano di interventi di ammodernamento e di adeguamento ad alcune normative, come quelle antisismiche e di prevenzione degli incendi».
Il Cda della Nocivelli proporrà all’assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 28 ottobre la distribuzione di un dividendo pari a 0,07 euro per azione, con stacco della cedola previsto per il 9 novembre, record date al 10 novembre e pagamento l’11 novembre.