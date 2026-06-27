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A Mompiano nasce Light, polo dell’innovazione per la sanità digitale

L’iniziativa dell’Università di Brescia con le società Antares Vision e gruppo Dompè Farmaceutici. Investiti 10 milioni attraverso il Pnrr. Il rettore Castelli: «L’obiettivo è promuovere ricerca applicata»
Anita Loriana Ronchi
La sanità è sempre più digitalizzata
La sanità è sempre più digitalizzata

Sarà operativa nel campus di Mompiano già dalla fine del mese la nuova sede di Light-Lifescience Innovation Good Healthcare Technology, consorzio pubblico-privato no-profit costituito come infrastruttura tecnologica avanzata dedicata all’innovazione nelle life sciences. È infatti ormai in dirittura d’arrivo «Itec», azione del Pnrr che in tre anni ha portato a Brescia un investimento strategico. Un progetto che ha permesso di sviluppare un'infrastruttura all’avanguardia, nuove competenze e tecnologie innovative nel campo delle scienze della vita e della sanità digitale.

Partnership tra Università e imprese

«Light – come spiega il rettore di UniBs Francesco Castelli – nasce dalla collaborazione tra l’Università di Brescia, Dompé Farmaceutici spa e Antares Vision, un’alleanza che unisce competenze accademiche, capacità industriali e visione strategica con l’obiettivo di promuovere ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sviluppo di nuove soluzioni digitali per la salute».

Il rettore Francesco Castelli
Il rettore Francesco Castelli

L’iniziativa era stata annunciata nel 2022, con l’obiettivo dichiarato di sviluppare tecnologie sanitarie secondo tre direttrici: l’analisi su larga scala, l’immagazzinamento e la costruzione di piattaforme per la condivisione dei dati; lo sviluppo di un «ospedale smart» con stanze e letti georeferenziati dotati di sensori con sistemi di tracciatura del farmaco volti alla protezione della qualità e integrità del medicinale stesso e alla riduzione di errori di somministrazione o contraffazioni; e, infine, lo sviluppo di una struttura completamente integrata basata su intelligenza artificiale in grado di progettare, sintetizzare e definire l’attività di nuovi farmaci e biofarmaci in collaborazione con la piattaforma Exscalate di Dompé farmaceutici.

Un investimento da 10 milioni di euro

Light rappresenta un organismo di ricerca già pienamente attivo e operativo sul territorio, la cui realizzazione è stata sostenuta da un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, finanziato per il 49% dal Ministero dell’Università e della Ricerca e per il restante 51% da investimenti privati dei partner industriali.

Gli Spedali Civili di Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Gli Spedali Civili di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Il polo principale ha sede presso il Campus Nord dell’Università, negli spazi dell’ala ovest di Csmt, completamente ristrutturati: la collocazione strategica all’interno di un contesto interdisciplinare, in stretta connessione con l’ospedale Civile, favorisce l’integrazione tra ricerca biomedica, sviluppo tecnologico e applicazioni cliniche. Accanto alla sede principale, Light opera come infrastruttura distribuita, con nodi tecnologici e operativi presenti nelle sedi di Antares Vision a Travagliato e nei centri di ricerca di Dompé Farmaceutici a L’Aquila e Napoli.

Data center

Uno degli elementi centrali è il nuovo data center operativo dal luglio 2025, creato per supportare applicazioni avanzate di intelligenza artificiale e gestione dei big data nelle scienze della vita. «Il data center – riferisce il direttore di Light, Cesare Furlanello – costituisce risorsa strategica per i progetti europei acquisiti dall’Ateneo (3,5 milioni per UniBs) tra cui Vippstar e DorianGray, e potrà costituire una componente importante per l’avvio del progetto Posbi (da 2,7 milioni) finanziato da Regione Lombardia».

«Parallelamente – aggiunge la presidente Marina Pizzi –, è in corso di ultimazione un laboratorio biotecnologico ad alta sicurezza destinato alla ricerca biologica avanzata».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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