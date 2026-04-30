Macchine utensili, frenano gli investimenti
L’indice degli ordini di questi strumenti nel primo trimestre di quest’anno, indicano un incremento del 3,1% sul periodo gennaio-marzo 2025
Una macchina utensile
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