La Lucchini Rs sale in carrozza con il colosso indiano Jupiter

La Lucchini Rs ha acquisito una partecipazione strategica nella Jupiter Tatravagonka Railwheel Factory Private Limited. Si tratta di un hub industriale indiano, dedicato alla produzione di ruote, assili e sale ferroviarie. «Questa operazione rappresenta un passo significativo nel percorso di sviluppo internazionale di Lucchini Rs, consentendoci di entrare in una piattaforma industriale già operativa e con importanti prospettive di crescita», riconosce il presidente Giuseppe Lucchini.
Il gruppo bresciano investirà nella Jtrwf, acquisendo una quota del 15% del capitale e con il supporto di Simest (società del gruppo Cassa depositi e prestiti), che deterrà un ulteriore partecipazione azionaria pari al 10%. «Il progetto è incentrato sullo sviluppo del nuovo stabilimento nello stato indiano di Odisha, che rappresenta il cuore dell’investimento – puntualizza una nota –, e consentirà la realizzazione di una piattaforma industriale integrata, affiancato da una base produttiva già operativa a Chhatrapati Sambhajinagar (nello stato federato del Maharashtra, ndr), che garantisce un footprint immediato in India».
Il punto
Alla base di questa operazione vi è l’accordo vincolante siglato dalla Lucchini Rs Holding con la Jupiter Wagons Limited, principale gruppo indiano del settore ferroviario, oltre che quotato in Borsa. «La partnership con Jupiter Wagons ci permette di costruire una presenza strutturata nel mercato indiano, facendo leva su una solida base industriale e su un partner di primo livello – evidenzia ancora il presidente –. Desideriamo inoltre sottolineare il ruolo di Simest e Cdp nel supportare questa iniziativa, così come il contributo dell’Ambasciata d’Italia in India».
A regime, la piattaforma Jtrwf sarà l’unico impianto in India capace di coprire l’intero ciclo industriale di tutti i prodotti (ruote, assili e sale montate), con avvii progressivi delle diverse componenti industriali previsti nel periodo 2027–2028. Da un lato, la Lucchini Rs assumerà un ruolo di supporto industriale allo sviluppo dell’impianto indiano e dall’altro lato, il gruppo bresciano sarà protagonista nel coordinamento commerciale dei prodotti sui mercati locali e internazionali. «Siamo orgogliosi di collaborare con Lucchini Rs nella costruzione di una piattaforma ferroviaria completamente integrata in India, l’unica in grado di produrre ruote, assi e sale montate sotto un unico tetto – ha ammesso il managing director di Jwl, Vivek Lohia –. Apprezziamo profondamente la fiducia riposta in questa iniziativa da Simest e dal più ampio sistema istituzionale italiano, la cui partecipazione riflette la crescente forza della cooperazione industriale tra India e Italia. Insieme al nostro partner strategico Tatravagónka, questa piattaforma è stata costruita per servire sia la rete ferroviaria indiana in rapida espansione sia i mercati di esportazione più esigenti».
Il progetto
In effetti la partnership tra Lucchini Rs e la Jwl farà leva sulla crescita del mercato ferroviario indiano, nel quale operano direttamente tutti i maggiori costruttori di treni al mondo. Inoltre, la sinergia tra le due realtà industriali godrà anche dei benefici della cooperazione commerciale già esistente con Tatravagónka, uno dei maggiori produttori di carri ferroviari in Europa, che garantisce un canale di vendita internazionale per la produzione dello stabilimento indiano.
«Con questa operazione – chiudono dalla Lucchini Rs – confermiamo la nostra strategia nello sviluppo di una presenza industriale globale basata su investimenti selettivi, partnership solide e una crescita progressiva nei mercati mondiali ferroviari più rilevanti».