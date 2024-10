Lombardia e Baviera alleate per essere più forti in Europa

Dall’intelligenza artificiale alle startup. E poi ancora Pmi, innovazione e scienza. Lombardia e Baviera, regioni affini dal punto di vista economico e sociale, hanno siglato un’alleanza per intensificare le relazioni e per unire le forze su posizioni comuni con lo sguardo rivolto all’Unione europea.

La firma dell’accordo risale a mercoledì ed è stata apposta a Milano dall’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi e dal ministro di Stato bavarese per gli Affari europei e Internazionali Eric Beißwenger. «La dichiarazione d’intenti fa seguito a una serie di vertici istituzionali «pensati all’interno di una precisa strategia finalizzata a tessere intese in chiave europea rapporti, così da consolidare il ruolo della Lombardia come attore politico ed economico in grado di incidere sui tavoli di Bruxelles» sottolinea l’assessore.

Entrando nei dettagli l’accordo prevede che Lombardia e Baviera approfondiscano scambi e rapporti nel campo dell'intelligenza artificiale, delle startup e delle piccole e medie imprese. Le due regioni hanno inoltre concordato una maggiore collaborazione tra i centri di ricerca lombardi e bavaresi «che potrà generare un valore aggiunto per le rispettive economie» evidenzia Beißwenger.

In questo senso sarà percorribile anche la strada dei fondi congiunti da chiedere all’Ue. Il ministro e l’assessore hanno inoltre confermano la volontà di proseguire nell’impegno per lo sviluppo delle collaborazioni tra le due aree.

Nello specifico hanno concordato di predisporre, nelle prossime settimane, tavoli di lavoro su materie di interesse comune coinvolgendo le Camere di commercio lombarde e bavaresi e i rappresentanti del tessuto economico dei due territori. Infine verranno promossi eventi congiunti a Bruxelles, nonché espresse posizioni comuni su atti legislativi a livello europeo.