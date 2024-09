Guidesi: «Automotive, si può invertire rotta ma bisogna far presto»

L’assessore regionale allo Sviluppo economico da fine novembre guiderà l’Alleanza delle regioni europee del settore

2 ' di lettura

Un'azienda del settore automotive - © www.giornaledibrescia.it

Tutti ora stanno dalla parte della Lombardia. Negli ultimi tre anni svariati attori del sistema produttivo e istituzionale regionale, dal Cluster della mobilità alla stessa Regione fino a tante aziende del settore, a più riprese hanno lanciato l’allarme sui possibili danni, o meglio probabili, che lo stop ai motori endotermici dal 2035 e in più in generale il Green Deal avrebbero causato all’automotive. Stop alle auto a motore termico, Brescia non è la sola a doversi preoccupare In Lombardia, se