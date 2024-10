Calovini: «Per la ricostruzione dell’Ucraina Brescia può fare molto»

Il deputato bresciano capogruppo di FdI in Commissione Affari Esteri andrà a Kiev: l’intervista

5 ' di lettura

Calovini con il sindaco di Kiev

Nuova visita in Ucraina per Giangiacomo Calovini, il deputato bresciano capogruppo di FdI in Commissione Affari Esteri alla Camera, rientrato l’altroieri da Kiev, Odessa e Leopoli, dopo una serie di incontri istituzionali e non solo, in un momento particolarmente delicato della guerra fra Ucraina e Russia. L’Ucraina è in stallo, ma continua a lottare Onorevole, quale era lo scopo che si prefiggeva questa seconda missione? La prima era della Commissione Affari Esteri, questa invece di un gruppo d