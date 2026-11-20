Finanziamenti a tassi agevolati inferiori allo 0,5%, contributi a fondo perduto e garanzie bancarie fino al 70%: per le Pmi bresciane che vogliono investire e competere sui mercati esteri ci sono diverse opportunità. Alcune permettono di acquistare macchinari o investire nell’intelligenza artificiale negli stabilimenti italiani, anche senza esportare direttamente.
Gli strumenti sono stati illustrati ieri nella sede di Confapi Brescia durante il roadshow «Crescita e internazionalizzazione delle Pmi», promosso con Cassa Depositi e Prestiti, Sace e Simest. «Le nostre Pmi hanno qualità, competenze e capacità tecnologiche per competere ovunque, ma avere un buon prodotto non è più sufficiente» ha osservato il presidente di Confapi Brescia Williams Salvini, sottolineando la necessità di risorse e partner affidabili.
Il punto
Giulia Perbellini, relationship manager sales Pmi Lombardia di Sace, ha illustrato le garanzie sui finanziamenti bancari, che possono coprire fino al 70% dell’importo. Sono destinate anche al capitale circolante necessario per realizzare commesse estere e pure alle aziende che forniscono imprese italiane medio grandi con almeno il 40% del fatturato realizzato all’estero. Perbellini ha spiegato il funzionamento del credito fornitore: l’esportatore può assicurarsi contro il mancato pagamento del cliente straniero e offrirgli rate fino a cinque anni. La copertura riguarda i rischi commerciali e politici e può estendersi alla fase di produzione, quando l’impresa ha già sostenuto costi ma non ha ancora spedito la merce. Attraverso lo sconto bancario del credito l’azienda può incassare anticipatamente, anziché attendere le rate dell’acquirente. Un vantaggio nelle forniture di macchinari, dove le dilazioni possono fare la differenza.
Sace, società assicurativa e non banca, nel 2025 ha mobilitato 66 miliardi di euro tra esportazioni assicurate, finanziamenti garantiti e liquidità sostenuta. Sul versante dei finanziamenti agevolati Viola Di Caccamo, senior external relations di Simest, ha illustrato prestiti con tassi che nelle condizioni migliori sono attorno allo 0,371%, affiancabili, per le imprese ammesse, a contributi a fondo perduto. La misura per la transizione digitale ed ecologica, la più richiesta dalle aziende bresciane nell’ultimo anno, consente alle Pmi di ottenere fino a 2,5 milioni di euro, in rapporto al fatturato. Finanzia nuovi impianti, macchinari e investimenti tecnologici, anche in Italia e, a determinate condizioni, nelle filiere esportatrici.
Da settembre una sezione specifica sostiene progetti interamente dedicati all’intelligenza artificiale: contributo a fondo perduto del 10%, anticipo fino al 50% e restituzione fino a otto anni. Simest finanzia inoltre fiere internazionali, uffici commerciali all'estero, e-commerce e formazione per l’export. Le domande si presentano online, senza click day, con delibere indicate in circa 30-40 giorni.
I due strumenti possono integrarsi: Simest può contribuire a ridurre i costi bancari dell'anticipo dei crediti assicurati da Sace. Marcello Guiglia, referente bresciano di Cassa Depositi e Prestiti, ha illustrato i finanziamenti di medio-lungo termine per investimenti produttivi, acquisizioni e crescita internazionale, con operazioni per le Pmi indicativamente da 2 milioni di euro. Ha inoltre richiamato l’Acceleratore franco-italiano, giunto alla terza edizione, e il sostegno di Cdp agli investimenti per la transizione energetica.