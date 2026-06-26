Interscambio con la Cina, flussi per oltre 60 miliardi

A trainare le opportunità per le imprese sono i settori della tecnologia e dei prodotti ad alto contenuto innovativo, del farmaceutico e life sciences, oltre che della meccanica e della manifattura avanzata

26 giugno 2026 2 ' di lettura

Fondamentale la logistica con la Cina Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Brescia EconomiaCina Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...