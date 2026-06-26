Interscambio con la Cina, flussi per oltre 60 miliardi

Nel 2025, l’interscambio tra Italia e Cina ha raggiunto i 74,9 miliardi di euro (+11,2%), con importazioni pari a 60,6 miliardi ed esportazioni a 14,3 miliardi.
A trainare le opportunità per le imprese sono in particolare i settori della tecnologia e dei prodotti ad alto contenuto innovativo, del farmaceutico e life sciences, oltre che della meccanica e della manifattura avanzata. È quanto è emerso durante l’incontro «Let’s go China - Scenari, opportunità e strumenti per le imprese italiane», promosso da Assolombarda in collaborazione con attori istituzionali e industriali, che ha riunito esperti e imprese per analizzare le prospettive del mercato cinese e le opportunità per il sistema produttivo italiano.
Secondo i dati Istat contenuti nel Rapporto sulla competitività dei settori produttivi (2026), la Cina si conferma poi primo fornitore dell’Italia, con una quota pari al 10,3% delle importazioni italiane e una crescita del +17,2% rispetto all’anno precedente, ai livelli più elevati mai registrati.
Il quadro
Dal punto di vista macroeconomico, la Cina continua a rappresentare uno dei principali motori dell’economia globale: nel primo trimestre 2026 il Pil ha raggiunto circa 4,6mila miliardi di dollari, registrando una crescita del +5% su base annua, in linea con gli obiettivi del governo. Parallelamente, l’interscambio Cina-mondo si attesta a 1,7mila miliardi di dollari (+15%), mentre quello tra Cina e Unione Europea ha raggiunto 768,9 miliardi di euro nel 2025.
Cruciale per gli scambi Italia-Cina l’efficienza delle infrastrutture logistiche e dei collegamenti internazionali: «I volumi testimoniano la rilevanza di questi scambi: l’export verso la Cina, includendo Cina continentale, Hong Kong e Macao, che transita attraverso l’hub di Malpensa si attesta intorno a 1 milione di spedizioni all’anno, mentre l’import supera i 2 milioni.
A trainare l’export sono soprattutto i settori più innovativi, con l’high tech in crescita del +40% e il life science & healthcare del +27%, affiancati da segnali positivi anche per automotive & transportation (+7%)», ha sottolineato Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand & Comms and Sustainability di Dhl Express Italy.