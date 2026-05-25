Manifattura: la Lombardia tiene ma Brescia fa meglio con il +0,8%

La manifattura lombarda tiene, Brescia accelera. Nel primo trimestre dell’anno l’industria bresciana consolida la ripresa dopo due anni difficili, trainata da siderurgia, mezzi di trasporto e legno-arredo. A preoccupare imprese e artigiani sono però i costi energetici, la difficoltà di accesso al credito e un clima geopolitico che continua a pesare sulle prospettive.

A livello lombardo, come evidenziano i dati del report trimestrale di Unioncamere Lombardia , la produzione industriale cresce dello 0,5% sul trimestre e del 2,4% su base annua, ma Brescia corre più veloce: +0,8% sul trimestre e +3,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. «L’economia bresciana ha consolidato la positiva inversione di tendenza» osserva il presidente della Camera di Commercio Roberto Saccone , sottolineando come «la ripresa abbia trovato continuità dopo otto trimestri consecutivi negativi».

Il presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone

I settori che corrono

Il fatturato industriale bresciano cresce del 6,9%, mentre gli ordinativi salgono del 3,5%. A spingere sono soprattutto mezzi di trasporto (+11,5%), siderurgia (+5,9%) e legno-mobilio (+4,9%). Restano invece in difficoltà minerali non metalliferi (-10,4%), carta-stampa e abbigliamento (-0,7%).

La Lombardia continua comunque a distinguersi anche sul piano internazionale: il 38,9% del fatturato industriale regionale arriva dall’export, dato vicino ai massimi storici. «I numeri confermano la tenuta e la forza del nostro sistema produttivo» sottolinea Gian Domenico Auricchio, presidente di Unioncamere Lombardia, evidenziando la capacità della manifattura lombarda di mantenere competitività e qualità anche in uno scenario complesso.

Il sentiment degli imprenditori

L'assessore regionale Guido Guidesi

La crescita, però, convive con una forte prudenza sulle prospettive. A Brescia il 60,5% degli industriali si aspetta stabilità nel prossimo trimestre, ma cresce la quota di chi teme una diminuzione della produzione, salita dal 10% al 17,3%. Il principale rischio indicato dalle imprese resta l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. «Teniamo duro ma non è facile – avverte l’assessore regionale Guido Guidesi – . O c’è un cambiamento radicale rispetto ai vincoli europei e al protagonismo dei territori, o rischiamo di uscire dalla competitività».

Il presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini

Un allarme condiviso anche da Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia, che parla di un 2026 «duro e ricco di incognite» e chiede maggiore coraggio su autonomia strategica, energia, infrastrutture e politiche industriali europee. «Gli imprenditori sono preoccupati dagli effetti inflattivi sull’economia reale e dalla eccessiva dipendenza da terzi nell’approvvigionamento perché è ormai evidente che chi controlla l’energia e le materie prime controlla la crescita. Con il prezzo del petrolio sopra i 100 dollari/barile e del gas intorno ai 50 euro/MWh la situazione è emergenziale e il sistema Italia ha tutte le ragioni per ottenere lo sforamento del Patto di Stabilità».

Artigianato: cresce il fatturato

Segnali positivi arrivano anche dall’artigianato. In provincia di Brescia la produzione cresce dello 0,9% sul trimestre e del 2,8% su base annua, con fatturato a +2,9%, ordinativi a +1,6% e occupazione in aumento dell’1,5%. Bene soprattutto tessile (+14,5%), gomma-plastica (+12,2%), pelli-calzature (+11,8%) e carta-stampa (+7,5%).

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«Le principali preoccupazioni degli artigiani sono l’impennata dei costi energetici e dei prezzi delle materie prime» afferma Stefano Fugazza, presidente di Unione Artigiani Lombardia. Efficientamento e autoproduzione energetica sono ormai entrati nei piani d’investimento delle imprese, ma resta il problema del credito, dal momento che «il sistema bancario tradizionale sembra chiudere i rubinetti alle micro e piccole imprese». Sullo sfondo pesa il tema del ricambio generazionale, con sempre meno giovani disposti a entrare nei mestieri artigiani. Fuori dalla manifattura Brescia registra fatturati in crescita nel commercio (+3,5%) e nei servizi (+1,2%), pur in un clima di incertezza che continua a condizionare consumi e investimenti.