Brescia traina l’Italia: Pil a 54 miliardi, ma non siamo più ricchi

Non ha le dimensioni della metropoli né il rango di capoluogo di regione, ma quando si parla di economia Brescia (con la sua provincia) si conferma la vera «locomotiva d’Italia» tra le realtà produttive medie del Paese e una delle aree più performanti d’Europa.

Una crescita, una corsa, una resistenza e una resilienza certificate dai dati, quelli di Eurostat relativi al Prodotto interno lordo (Pil) e al Valore aggiunto territoriale, che fotografano una cavalcata industriale e dei servizi che ci collocano nella top five nazionale .

Da sola, Brescia ha generato il 2,94% dell'intera crescita del Pil nazionale nel decennio 2013-2023, lasciandosi dietro centri nevralgici come Bologna, Bergamo e Firenze. Un peso specifico di assoluto rilievo se si pensa che, su oltre 520 miliardi di nuova ricchezza accumulata in dieci anni a livello nazionale, quasi 15 miliardi portano la firma del sistema produttivo bresciano.

Una spinta espansiva che trova conferme congiunturali, pur con le dovute cautele, nelle ultime analisi del Centro Studi di Confindustria Brescia.

I numeri del primato

I numeri parlano chiaro. Il Pil della nostra provincia ha registrato una progressione solida negli ultimi anni, passando dai 46.463 milioni di euro del 2021 ai 50.752 milioni del 2022, fino a toccare nel 2023 la cifra record di 53.984 milioni di euro.

Numeri imponenti, in linea a quelli del Valore aggiunto a prezzi correnti, che nello stesso anno si è attestato a quota 48.497 milioni.

Per comprendere la dimensione di questa performance, basti pensare che la ricchezza prodotta dal solo territorio bresciano supera abbondantemente quella di intere regioni italiane (è quasi sette volte il Pil del Molise e quadruplica quello della Basilicata) e doppia il dato di aree densamente popolate e commercialmente strategiche come la provincia di Bari (ferma a poco più di 33 miliardi) o Salerno (25,8 miliardi).

Il motore lombardo

In Lombardia, Brescia si stabilizza saldamente come secondo motore assoluto, alle spalle della sola corazzata milanese, e stacca in modo netto la vicina Bergamo (che pur difendendosi con forza si ferma a 46,5 miliardi di Pil).

Se Milano gioca infatti una partita a sé legata alla finanza globale e alle grandi multinazionali, Brescia conta sulla forza della manifattura pesante, l'innovazione tecnologica e la fitta rete di piccole e medie imprese.

I dati europei restituiscono insomma l'immagine di un territorio che non si limita a seguire i flussi della crescita nazionale, ma ne fa pienamente parte. La sfida, ora, è mantenere il passo, traducendo i risultati economici in benessere per la comunità, che nella quotidianità non percepisce questi risultati.

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«La crescita economica aggregata non coincide automaticamente con il benessere percepito dalle persone – spiega la professoressa Cecilia Manzo, docente di Sociologia economica all’Università Cattolica –. La vita quotidiana non si misura sul Pil provinciale, ma sul reddito disponibile dopo le spese obbligate come casa, alimentari, trasporti, bollette e servizi. Negli ultimi anni, per molte famiglie, la percezione dominante è stata l’aumento dei costi essenziali. Se alimentari, casa e trasporti crescono più dei redditi, il cittadino non sente la crescita, anche se il territorio nel suo complesso produce più valore. Questo non è solo un problema bresciano. Riguarda molte città medie produttive italiane, cioè territori forti, industrializzati, capaci di creare valore, ma non sempre capaci di trasformarlo in salari reali più alti e servizi migliori».

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Il primo trimestre 2026

Se i dati Eurostat offrono la fotografia del trend disegnato da Brescia negli ultimi anni, sono le rilevazioni congiunturali di Confindustria Brescia che permettono di misurare il polso del motore bresciano in tempo reale, proprio nei primi mesi dell'anno in corso. L’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di via Cefalonia rivela che nei primi tre mesi del 2026 la produzione industriale bresciana ha continuato a guadagnare terreno: tra gennaio e marzo, l’attività produttiva del manifatturiero provinciale ha messo a segno un nuovo incremento pari al +3,5% rispetto al medesimo periodo del 2025.

«Un dato non allineato alla situazione reale», mette però in guardia il presidente Paolo Streparava. L’incognita geopolitica è infatti tornata a bussare alle porte delle imprese e gli industriali temono gli effetti di questa nuova crisi internazionale, che rischia di tradursi in un’impennata dei prezzi degli input energetici, nel rincaro dei trasporti e in nuove e complesse difficoltà lungo le catene di approvvigionamento globali.

I pilastri della forza bresciana

Per capire come la provincia riesca a sostenere un Pil da 54 miliardi di euro anche in un contesto così precario bisogna analizzare il capitolo esportazioni e la resistenza del tessuto imprenditoriale, come analizzato nell’ultimo Booklet Economia di Confindustria pubblicato nel gennaio scorso.

Il primo pilastro è dunque proprio l’export: nel corso del terzo trimestre del 2025 è cresciuto del 6,6% su base tendenziale, per un totale di ben 4.893 milioni di euro nei soli tre mesi estivi.

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A guidare le vendite oltre i confini nazionali sono stati i comparti dell’agroalimentare (+13,4%) e la tradizionale forza della metallurgia (+3,7%). Questo si riflette sulla demografia d'impresa e, di conseguenza, sulla tenuta occupazionale e sociale del territorio. A fine settembre 2025, le aziende attive iscritte alla Camera di Commercio di Brescia hanno raggiunto quota 105.123 unità, segnando una crescita dello 0,6% su base annua. Si tratta di un risultato in controtendenza rispetto alla contrazione generalizzata del tessuto imprenditoriale vissuta sia a livello lombardo (-0,5%) che a livello nazionale (-0,6%).

Il paradosso: liquidità record, il nodo mismatch

Il tessuto economico insomma tiene, ma non mancano i paradossi. Le aziende bresciane viaggiano con livelli di liquidità record: i depositi bancari delle imprese del territorio hanno raggiunto a settembre 2025 i 18,1 miliardi di euro, registrando una crescita del 5,1%. I soldi per investire e per innovare, dunque, ci sono.

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«Brescia continua a produrre valore e continua a investire, ma non tutte le imprese riescono a stare dentro questa nuova fase allo stesso modo – spiega ancora la prof.ssa Manzo –. I dati sugli investimenti della Camera di Commercio mostrano che nel 2025 ha investito circa il 67% delle imprese industriali, ma la quota sale fino alla totalità tra le imprese con 200 addetti e oltre, mentre scende al 43% tra quelle tra 10 e 49 addetti. Questo significa che il sistema non è immobile, si sta rafforzando nella sua parte più strutturata. Le imprese medie e grandi investono in macchinari, impianti, capacità produttiva, efficienza. Ma una parte del tessuto più piccolo fatica di più – sottolinea –, per minore disponibilità di risorse, incertezza dei mercati o investimenti già assorbiti negli anni precedenti. Il risultato è che il valore aggiunto può crescere anche mentre diminuisce il numero delle imprese. Questo andamento sembra mettere in discussione un modello fondato anche su una imprenditorialità diffusa, fatta di piccole imprese, subfornitura, artigianato, attività familiari».

Quello che manca alle imprese è la manodopera qualificata

Ciò che manca è il fattore umano: il 13% delle imprese bresciane denuncia come principale limite alla produzione la scarsità di manodopera qualificata. Un mismatch profondo e strutturale tra la domanda delle fabbriche e l'offerta del mercato del lavoro che rischia, nel medio periodo, di diventare l’unico vero ostacolo in grado di rallentare la corsa della locomotiva d'Italia.

Innovazione, non solo tecnologica

«Guardando al futuro, la prima leva è sicuramente l’innovazione in senso ampio. Non solo innovazione tecnologica ma anche sociale, organizzativa e culturale. La sfida allora è trasformare l’innovazione da fattore di selezione a fattore di inclusione. Se innovano solo le imprese più grandi, il territorio cresce nei numeri ma rischia di allargare le distanze. Se invece l’innovazione viene accompagnata da formazione, reti tra imprese, trasferimento tecnologico, competenze diffuse e sostegno alle piccole attività, allora diventa una leva di coesione – conclude Manzo –. La seconda leva è il lavoro. Una crescita qualitativa deve tradursi in salari più adeguati, percorsi professionali più stabili, formazione continua e riconoscimento sociale delle competenze.

La terza leva è la partecipazione. Brescia ha una forte tradizione di corpi intermedi: associazioni d’impresa, sindacati, cooperazione, volontariato, parrocchie, terzo settore, fondazioni, sistema educativo. Questa rete può essere decisiva per ricostruire fiducia. La coesione non nasce solo dalla crescita economica, ma dalla sensazione che esista una direzione comune e che ciascuno abbia un posto dentro quella direzione».