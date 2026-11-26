La digitalizzazione dei servizi amministrativi e l’ingresso nel settore della consulenza legale segnano una nuova fase di sviluppo per Smh Group, holding nata nel 2024 dall’evoluzione dello Studio Maruggi di Sarezzo. Il gruppo conta oggi oltre mille clienti, più di 50 collaboratori e quattro sedi: una a Sarezzo, due a Brescia e una a Palermo. La costituzione della holding risponde alla scelta di aggregare sotto un’unica struttura societaria le competenze professionali sviluppate negli anni, prevalentemente a servizio delle piccole e medie imprese.
La riorganizzazione ha interessato anche l’assetto proprietario, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale: accanto ai soci storici sono entrati nella compagine Gioachino Roccaro, Genny Svanera, Anna Bettinsoli, Giulia Boniotti e Federico Vernuccio. Sul fronte dei servizi, dopo l’avvio nel 2025 di Wekey, specializzata nella sicurezza sul lavoro, quest’anno il gruppo ha costituito Manext, società che punta a sfruttare le opportunità offerte dal digitale nella gestione delle paghe e degli adempimenti contabili e fiscali. A questa operazione si è aggiunto l’ingresso di 2Lex, attraverso cui il gruppo ha acquisito competenze in ambito legale.
«Essere al fianco delle imprese significa infatti molto più che occuparsi dei loro adempimenti: significa comprenderne i bisogni, anticipare i cambiamenti e mettere a disposizione competenze diverse» osserva Sabina Megale Maruggi, presidente di Smh Group.
L’ampliamento dell’offerta riflette l’evoluzione dell’attività dello Studio, fondato nel 1976 da Benito Megale Maruggi e Maria Teresa Lopa, che già allora avevano individuato nell’informatica uno strumento da applicare alla gestione aziendale. Alla tradizionale attività contabile e fiscale si sono affiancati dal 2004 i servizi di consulenza del lavoro, mentre la diversificazione ha interessato la consulenza aziendale e tecnologica, con la costituzione di Quantra e Matics. Più recente è lo sviluppo di strumenti digitali propri, avviato con M-Portal, cui è seguito l’ingresso nel settore dei servizi fiscali e previdenziali rivolti ai cittadini attraverso Qualicaf.
La progressiva specializzazione delle attività ha dunque preceduto la scelta di adottare il modello della holding, maturata due anni fa. Una riorganizzazione che coincide con il passaggio generazionale dello Studio, giunto quest’anno al cinquantesimo anniversario dalla fondazione, celebrato al Teatro Grande.