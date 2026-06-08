Olimpia Splendid cresce ancora, trainata da export e innovazione

Cresce il fatturato e migliora la redditività. Olimpia Splendid chiude il 2025, aggiungendo un’ulteriore tappa al suo percorso di sviluppo nell’ambito della produzione di tecnologie per la climatizzazione domestica. Lo scorso anno, il gruppo di Cellatica ha riportato un incremento dei ricavi, pari a 123,3 milioni di euro, trainati dall’export che ora vale il 49% del totale, e un netto miglioramento del Ebitda, pari a 16,1 milioni. «In forte evoluzione - riporta una nota della società - anche la Posizione finanziaria netta, positiva per 3,9 milioni di euro, a conferma della solidità raggiunta».

Il commento Da sinistra Claudio Filipponi con Roberto, Marco e Francesco Saccone ll 2025, aggiunge il presidente Roberto Saccone: «È stato un anno che ha richiesto chiarezza, disciplina e resilienza. Un contesto macroeconomico complesso, dinamiche di mercato in evoluzione e un quadro normativo in trasformazione hanno continuato a mettere alla prova il settore Hvac e il ritmo della transizione energetica. In questo scenario – ricorda –, abbiamo confermato la solidità del nostro percorso, continuando a investire con convinzione nel nostro business. La decisione di riacquisire il 30% delle quote detenute dal fondo Alto Partners Sgr rappresenta un segnale concreto della nostra fiducia nelle prospettive future dell’azienda e del mercato. Prosegue inoltre il nostro impegno nell’integrare la sostenibilità lungo tutta la catena del valore, dalla progettazione dei prodotti alle operazioni, fino alla relazione con le persone e le comunità».