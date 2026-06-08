Olimpia Splendid cresce ancora, trainata da export e innovazione

Cresce il fatturato e migliora la redditività. Olimpia Splendid chiude il 2025, aggiungendo un’ulteriore tappa al suo percorso di sviluppo nell’ambito della produzione di tecnologie per la climatizzazione domestica. Lo scorso anno, il gruppo di Cellatica ha riportato un incremento dei ricavi, pari a 123,3 milioni di euro, trainati dall’export che ora vale il 49% del totale, e un netto miglioramento del Ebitda, pari a 16,1 milioni. «In forte evoluzione - riporta una nota della società - anche la Posizione finanziaria netta, positiva per 3,9 milioni di euro, a conferma della solidità raggiunta».
Il commento
ll 2025, aggiunge il presidente Roberto Saccone: «È stato un anno che ha richiesto chiarezza, disciplina e resilienza. Un contesto macroeconomico complesso, dinamiche di mercato in evoluzione e un quadro normativo in trasformazione hanno continuato a mettere alla prova il settore Hvac e il ritmo della transizione energetica. In questo scenario – ricorda –, abbiamo confermato la solidità del nostro percorso, continuando a investire con convinzione nel nostro business. La decisione di riacquisire il 30% delle quote detenute dal fondo Alto Partners Sgr rappresenta un segnale concreto della nostra fiducia nelle prospettive future dell’azienda e del mercato. Prosegue inoltre il nostro impegno nell’integrare la sostenibilità lungo tutta la catena del valore, dalla progettazione dei prodotti alle operazioni, fino alla relazione con le persone e le comunità».
La sostenibilità
Anche dal bilancio di sostenibilità di Olimpia Splendid emergono informazioni rilevanti: «Sebbene le emissioni assolute abbiano registrato una lieve crescita rispetto ai 12 mesi precedenti, per effetto di dinamiche operative legate all’energia, l’intensità energetica è migliorata, evidenziando una maggiore efficienza per unità di prodotto - spiegano dalla sede di Cellatica -. Un segnale di resilienza che dimostra la capacità di disaccoppiare la crescita dall’impatto ambientale, in linea con il percorso verso la neutralità climatica, avviato nel 2019 e con obiettivo 2040».
Dal punto di vista del welfare, inoltre, in Olimpia Splendid è stato lanciato il programma «Talento Futuro», parte integrante del welfare aziendale, con cui l’azienda bresciana accompagna i figli dei collaboratori nel percorso universitario, offrendo un rimborso delle spese legato a risultati accademici e impegno nello studio. Un progetto che promuove formazione, pari opportunità e contribuisce a generare crescita per le persone, le famiglie e il territorio. «Olimpia Splendid si sviluppa e prospera grazie alle persone - conviene l’amministratore delegato Marco Saccone -. Sostenendo la formazione di chi lavora in azienda e dei loro figli, investiamo nella nostra competitività, rafforziamo il legame con il territorio e trasmettiamo un messaggio concreto di fiducia alle nuove generazioni».