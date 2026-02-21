Saccone, imprenditore da 40 anni: «Senso della sfida per fare impresa»

Ha parlato davanti a centinaia di studenti che hanno un’età alla quale lui sapeva già quale strada intraprendere. «Mio padre era un imprenditore, vendette l’azienda quando io ero adolescente, ma la voglia di fabbrica, la voglia di progettare e di mettere in pratica un’idea sapevo che sarebbe stato il mio futuro» ha raccontato Roberto Saccone ospite di Its Machina Lonati per spiegare cosa significhi oggi fare l’imprenditore.

«Il segreto? Autonomia e senso della sfida e poi non esiste una grande azienda se non si ha una solida base di valori» ha spiegato ai ragazzi che stanno progettando il loro futuro. Presidente di Camera di Commercio e numero uno di Olimpia Splendid, Saccone sta vivendo un anno particolare. «In questo 2026 festeggiamo i 70 anni di azienda acquisita e rilanciata, i miei 50 dalla laurea e 40 da quando ho iniziato a fare impresa».

Dalle consulenze alla guida

Dopo il liceo scientifico e la laurea in ingegneria Saccone lavora come consulente per circa otto anni. «Poi mi è capitata una grande occasione: la ristrutturazione di un’azienda di piccoli elettrodomestici che era in difficoltà e ho potuto finalmente mettere a terra un piano. In cambio sono entrato gradualmente, dal 2% fino al 20%, nel capitale sociale». A fine anni ‘80 la prima svolta. «Vado con mia moglie a fare la spesa e vedo che una nota marca di detersivo regala un phon per capelli con l’acquisto di in fustino. Capisco – le parole di Saccone agli studenti di Its Machina Lonati – che la mia attività non più avere futuro perché i cinesi vendono i miei stessi prodotti a prezzi decisamente inferiori». Saccone a questo punto pensa ad altro.

La svolta

«La folgorazione - ricorda - arriva sulla via giapponese. Toyota pubblicizza una vettura medio piccola puntando molto sulla presenza del climatizzatore in auto. Intuisco – anche grazie alla famosa pubblicità del Pinguino De’Longhi - che la strada da prendere è quindi quella. Cerco così di convertire la mia azienda di piccoli elettrodomestici, ma i costi sono troppo alti anche per via delle competenze che servono». La scelta cade quindi sull’acquisto di un’impresa diversa. «Ho preso un giornale di settore in cui c’era un’intera pagina con i nomi delle realtà che costruiscono condizionatori e le ho chiamate tutte proponendo una collaborazione e l’acquisto di quote. Con Olimpia è scattata la scintilla». All’epoca Olimpia, con sede in Emilia-Romagna, era in pieno concordato preventivo.

«Avevo 37 anni, abbiamo fatto una ricapitalizzazione da un miliardo e mezzo di lire e con il tempo sono diventato proprietario al cento per cento» arrivando nell’ultimo anno a far schizzare il fatturato del gruppo – oggi a Cellatica - fino a 130 milioni di euro.

«Ho rischiato, ho avuto intuito e anche fortuna, ma nella mia vita professionale ho fatto anche degli errori, come l’apertura di una azienda in Cina nel 2004 o di una filiale in Brasile» ha spiegato Saccone agli studenti. E, dati alla mano, ha dimostrato di sapere puntare sui giovani. «È un passaggio fondamentale per avere futuro. Bisogna dare fiducia, e formare, i ragazzi, così che possano anche capire se le loro idee sono sostenibili economicamente, affinché facciano il passo sempre in base alla gamba». E dopo aver seguito le orme del padre imprenditore, Saccone ha avviato da qualche anno un ricambio generazionale in famiglia.

«Due dei mie tre figli sono in azienda. Non li ho spinti, ma hanno scelto loro. E non posso che essere soddisfatto».