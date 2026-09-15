Metra passa a un gruppo polacco: acquisizione da 645 milioni

Dopo cinque anni passati a braccetto con l’americana Kps Capital Partners, la Metra entra nel gruppo polacco Grupa Kety, che ha acquisito il 100% della società di Rodengo Saiano dallo stesso fondo Usa e dalle quattro famiglie fondatrici che ancora detenevano il 25% del capitale. L’operazione, chiusa con il pagamento di un corrispettivo pari a 645 milioni di euro, segna inevitabilmente una tappa fondamentale per il futuro della realtà bresciana specializzata nella produzione di profili in alluminio estruso, che con il coordinamento di Kps ha conseguito nell’ultimo lustro una profonda trasformazione «sfruttando le consolidate capacità tecniche e operative presenti in azienda e incrementando l’offerta di servizi a valore aggiunto», evidenziano dalla sede di New York.
Dal luglio 2021 a oggi, Metra è cresciuta per linee esterne, ha ampliato l’offerta di prodotti e servizi, ha diversificato i mercati di sbocco e ha puntato su attività ad alto valore aggiunto, in particolare nel settore ferroviario, della distribuzione dell’energia e nei sistemi per l’edilizia e le costruzioni. «Tra gli investimenti più rilevanti – aggiungono da Kps – ci sono l’acquisizione di cinque aziende altamente sinergiche e di nuove presse di estrusione, con l’implementazione di progetti di eccellenza operativa in tutti gli ambiti aziendali». Nel frattempo il monte ricavi è passato dagli oltre 225 milioni del 2020 (con circa 850 addetti in forza) ai 553,1 milioni dello scorso anno (con 1.350 dipendenti).
Il punto
«La nostra partnership con Kps è stata eccezionale – riconosce l’amministratore delegato di Metra, Enrico Zampedri –. Kps ha riconosciuto il nostro potenziale e ci ha supportato attivamente in tutte le fasi della trasformazione aziendale. In questi ultimi cinque anni – aggiunge – abbiamo migliorato il nostro posizionamento sul mercato dell’estrusione dell’alluminio, investendo risorse nel miglioramento della organizzazione e negli impianti, implementando progetti di eccellenza produttiva per fornire prodotti di qualità di più alto livello alla nostra base di clienti internazionale».
Una crescita evidentemente accreditata anche da Grupa Kety, gruppo industriale polacco (6mila dipendenti e 11 siti produttivi) quotato alla Borsa di Varsavia e che opera su scala globale nei settori dell’estruzione dell’alluminio, dei sistemi architettonici e dell’imballaggio flessibile. L’investimento di Grupa Kety in Metra rappresenta un passo significativo nella costruzione di una piattaforma globale per l’estrusione dell’alluminio, focalizzata su mercati ad alta crescita e su una vasta gamma di applicazioni.
Hub globale
Le nozze tra le sue società consentirà al gruppo polacco un’espansione oltre i confini europei: nascerà un colosso che potrà contare su 20 stabilimenti sparsi in sei Paesi al mondo. «Siamo entusiasti del futuro di Metra all’interno di Grupa Kety – continua Zampedri – dove ci sono tutte le condizioni per continuare il nostro percorso di crescita. Questa combinazione permetterà di avere rilevanti economie di scala, ancora maggiori possibilità tecniche e produttive, maggiore capacità di fornire servizi a valore aggiunto oltre che una presenza più ampia sul mercato, tutte condizioni che permetteranno al nuovo gruppo combinato di servire ancora meglio i clienti».
Il partner di Kps Mid-Cap Investments, Pierre de Villeméjane ha aggiunto: «Ci congratuliamo e ringraziamo l’amministratore delegato Enrico Zampedri, il team di manager e tutti i collaboratori di Metra per la loro visione strategica e la capacità di esecuzione, che ha reso possibile una straordinaria creazione di valore per gli azionisti e per tutti gli interessati. Metra è oggi nella migliore posizione possibile per continuare la sua crescita e per consolidare la propria leadership nel settore all’interno del Grupa Kety».