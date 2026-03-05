«Imprese Vincenti», Intesa Sanpaolo premia dieci eccellenze lombarde

Intesa Sanpaolo dà voce alle migliori Pmi italiane con la sesta edizione di «Imprese Vincenti», il programma che la Divisione Banca dei Territori dedica alle eccellenze imprenditoriali del nostro Paese.

Le premiate

L’iniziativa ha fatto tappa a Brescia premiando 10 pmi della Lombardia: per il comparto dei servizi energetici le due bresciane, 3R Energia di Breno attiva nello sviluppo e gestione di impianti da fonti rinnovabili e Fedabo di Darfo Boario Terme che affianca le imprese nella gestione strategica dell’energia; la pavese 4Bases attiva nella diagnostica genetica per la medicina di precisione; per la meccanica, la piacentina Allied International del Gruppo Allied con sedi nel lodigiano, player globale per oil & gas e power generation, la milanese I.L.P.R.A. di ILPRA Group con sede a Mortara, (Pv), da 70 anni riferimento nel packaging alimentare e Omsi Trasmissioni di Roè Volciano specializzata in meccanica di precisione; R.T.A. di Marcignago (Pv) tra i principali attori europei nel motion control; Sanyleg Srl Società Benefit di Castel Goffredo (Mn) produce calze medicali e tecniche a compressione graduata; Univet Loupes di Rezzato specializzata in sistemi ottici ad alta precisione; Wood Beton di Iseo, leader nell’edilizia industrializzata a basso impatto ambientale.

Durante l’incontro, moderato dal direttore del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini e che si è tenuto nella sede di Intesa Sanpaolo di Brescia Due, le 10 società hanno raccontato la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, l’adozione di criteri Esg, l’impatto sulle comunità in cui operano, il valore generato per sé stesse e per l’economia del territorio in termini di occupazione e benessere delle persone.

«Queste dieci pmi sono Vincenti perché esprimono concretamente la forza e la qualità del nostro sistema produttivo e del Made in Italy – ha dichiarato Paola Lecci, direttrice regionale Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo -. Imprese capaci di crescere e competere unendo tradizione manifatturiera e propensione all'innovazione, attenzione al capitale umano e visione internazionale. Come Banca dei Territori, siamo orgogliosi di supportare questi campioni che investono in digitalizzazione, sostenibilità e persone, generando valore economico e sociale per il tessuto economico e la collettività».

Numeri che raccontano l’eccellenza

Sono circa 18.000 le pmi che si sono candidate dal 2019, di cui 4.000 solo quest’anno: tra queste, le 150 scelte per partecipare ad Imprese Vincenti 2026 di Intesa Sanpaolo - di cui 10 straniere - sono state selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi nel generare valore economico e impatto sociale, su innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare.

Il tutto unito ad un attento presidio dei rischi industriali e ambientali, in grado di rendere queste imprese resilienti e sostenibili nel lungo termine. Imprese che complessivamente contano 150.000 dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato.