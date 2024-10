I binocoli chirurgici della bresciana Univet sbarcano in Spagna

La società della famiglia Portesi, il cui quartier generale si trova a Rezzato, ha aperto la sua decima filiale, la prima a Madrid

Quella spagnola è la decima filiale di Univet - © www.giornaledibrescia.it

Il colosso Univet, leader in Italia ed in Europa nella progettazione e produzione di binocoli chirurgici e dentali e occhiali protettivi per i professionisti del settore industriale, sbarca in Spagna. Dopo l’acquisizione due anni fa del competitor Merident Optergo (con filiali in Svezia e Finlandia), il gruppo fondato e guidato dalla famiglia Portesi, ha inaugurato nelle scorse settimane a Madrid la prima filiale iberica di Univet Loupes spa, divisione specializzata nella produzione di sistemi o