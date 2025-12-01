Siderurgia, ricavi e redditività ai minimi: acciaio tra crisi e resilienza

La produzione europea cresce (+2,6%) mentre l’Italia perde il 5,2%: il comparto produttivo bresciano è solido, ma i bilanci del 2024 presentano un quadro pesantemente negativo sul lato economico

A livello mondiale la produzione di acciaio si è lievemente ridotta

A livello mondiale, la produzione di acciaio si è lievemente ridotta nel 2024 (-1%), dinamica che ha caratterizzato molti Paesi, compresa la Cina, la quale contribuisce per il 53,3% del totale (fonte World Steel Association). Nell’Unione Europea vi è stata, invece, una crescita media del 2,6% che ha caratterizzato alcuni Paesi, ad esempio la Germania (5,1%), la Francia (8%), la Spagna (4,4%) mentre l’Italia perde il 5,2%. Il nostro Paese si conferma, a livello produttivo, al secondo posto in Eur