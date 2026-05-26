Una dorsale firmata Intred per il data center di Milano Mil03

Una dorsale in «dark fiber» per collegare il nuovo data center Mil03 di Settimo Milanese al Mix di Milano. È il cuore della partnership annunciata da Intred e Vaultica Data Centers , che rafforza il ruolo strategico delle infrastrutture digitali nel corridoio Milano- Bergamo -Brescia.

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La bresciana Intred fornirà a Vaultica una connessione dedicata in fibra ottica «spenta», cioè esclusiva e gestibile direttamente dal cliente, garantendo elevata scalabilità, latenza ridotta e massima sicurezza dei dati. Una soluzione sempre più richiesta dai data center di nuova generazione, chiamati a sostenere la crescita dei servizi cloud e delle applicazioni legate all’intelligenza artificiale.