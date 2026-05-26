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Una dorsale firmata Intred per il data center di Milano Mil03

La società bresciana guidata da Daniele Peli fornirà la connettività in «dark fiber» per l’infrastruttura in costruzione nel Comune di Settimo Milanese
Intred fornirà connessione in fibra spenta per il data center di Settimo Milanese
Intred fornirà connessione in fibra spenta per il data center di Settimo Milanese

Una dorsale in «dark fiber» per collegare il nuovo data center Mil03 di Settimo Milanese al Mix di Milano. È il cuore della partnership annunciata da Intred e Vaultica Data Centers, che rafforza il ruolo strategico delle infrastrutture digitali nel corridoio Milano- Bergamo -Brescia.

La bresciana Intred fornirà a Vaultica una connessione dedicata in fibra ottica «spenta», cioè esclusiva e gestibile direttamente dal cliente, garantendo elevata scalabilità, latenza ridotta e massima sicurezza dei dati. Una soluzione sempre più richiesta dai data center di nuova generazione, chiamati a sostenere la crescita dei servizi cloud e delle applicazioni legate all’intelligenza artificiale.

«La partnership con Vaultica conferma il ruolo di Intred come abilitatore tecnologico per il mercato dei data center», spiega Alessandro Ballestriero, Cto della società bresciana, sottolineando gli investimenti sulla rete in fibra ottica e sulle infrastrutture digitali sovrane.

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