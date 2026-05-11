Intred e la fibra ottica: «Ora arriviamo solo nei grandi Comuni»

«Serve un ricco rivolgimento del pubblico per poter allineare anche questi paesi con il resto della provincia e il resto dell’Italia». Il territorio in questione è la Valsabbia, dove la fibra di Intred arriva nei centri più grandi, non in quelli più piccoli e isolati, i cosiddetti comuni «a fallimento di mercato».

Leggi anche Intred, crescono ricavi e utile: ai soci una cedola di 0,12 euro Il quadro Gavardo, Vobarno e Villanuova sono coperti dalla rete Ftth Pon, gli altri paesi no: «Sugli altri comuni abbiamo preferito non farla perché si aspettava l’intervento di Open Fiber, come è fatto anche in altre aree della provincia – spiega il direttore generale di Intred Egon Zagagnolo –. E anche di incentivi come quelli nuovi del piano strategico con i fondi del Pnrr “Italia a un giga”, che dovrebbe contribuire con fondi pubblici alla diffusione del Gpon».