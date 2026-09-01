Bossoni cresce in Emilia: rileva il ramo Cupra-Seat di Grand Prix Modena

L’acquisizione del ramo d’azienda Cupra-Seat di Grand Prix a Modena rappresenta un nuovo tassello nel processo di consolidamento della distribuzione automobilistica italiana. Bossoni, gruppo bresciano con quartier generale a Orzinuovi, ha rilevato il mandato di vendita e assistenza dei veicoli nuovi dei due marchi nella città emiliana, con decorrenza da ieri, e ha assorbito i collaboratori della precedente struttura.
L’operazione arriva dopo l’acquisizione del ramo Volkswagen della concessionaria Auto Grifone e conferma una strategia di sviluppo che punta ad ampliare la presenza territoriale attraverso acquisizioni mirate. Per Bossoni si tratta della quinta operazione straordinaria dal 2020 e della prima realizzata dopo la riorganizzazione societaria completata alla fine del 2025.
Lo scorso dicembre le cinque società del gruppo – Bossoni Automobili, Mandolini Auto, Agricar, Baiauto e Gruppo Bossoni – sono state infatti fuse in un’unica società per azioni, Bossoni spa portando sotto un unico perimetro una rete di 41 punti vendita e oltre mille addetti, semplificando una struttura cresciuta negli anni anche attraverso acquisizioni.
L’operazione modenese va letta soprattutto alla luce della crescente concentrazione del mercato dei concessionari. Il gruppo guidato da Mauro Bossoni ha oggi un fatturato vicino a 1,2 miliardi e secondo le analisi di Quintegia, Bossoni figura stabilmente tra i primi cinque gruppi della distribuzione automobilistica italiana per fatturato, insieme ad Autotorino, Porsche Holding, Intergea e Penske. Il consolidamento è una delle tendenze dominanti del settore: i principali dealer stanno aumentando dimensioni e copertura territoriale anche attraverso acquisizioni e concentrazioni societarie.
La galassia
Il portafoglio commerciale del gruppo bresciano comprende ben 27 marchi. Accanto ai brand storici italiani - Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional e Lancia - figurano Audi, Cupra, Seat, Škoda, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali, oltre a Mercedes-Benz e Mercedes-Benz Vans. Completano il portafoglio Jeep, Kia, Peugeot e Volvo e una presenza crescente dei nuovi costruttori, soprattutto asiatici ed elettrici, tra cui Changan, Dongfeng, Jaecoo, Leapmotor, Lepas, Maxus, MG, Mhero, Omoda e Voyah.
L’ingresso diretto nel mercato modenese di Cupra e Seat si inserisce quindi in una strategia più ampia. «La nostra sede di Reggio Emilia negli ultimi due anni è tra quelle che hanno avuto la crescita più impressionante», osserva Mauro Bossoni, presidente e amministratore delegato del gruppo. «Rappresentiamo questi due marchi dall’acquisizione di Baiauto, nel febbraio 2024, e in pochissimo tempo abbiamo raccolto risultati decisamente soddisfacenti. Con la direzione di Cupra-Seat Italia abbiamo quindi cominciato fin dall’inizio del 2025 a discutere di una possibile estensione delle nostre aree di pertinenza territoriale».
La mossa non si fermerà a Modena. Il gruppo prevede infatti showroom dedicato a Cremona, mentre nella città emiliana la vendita sarà inizialmente gestita in una struttura temporanea all’interno della sede Volkswagen, in attesa dell’apertura del nuovo salone in via Emilia Est. Il trasferimento della parte service è programmato successivamente.
L’acquisizione di Modena è relativamente circoscritta per numero di addetti e perimetro societario, ma assume un valore strategico perché rafforza la presenza di Bossoni in Emilia e consolida il presidio di un marchio, Cupra, che il gruppo ha iniziato a sviluppare soltanto nel 2024.
In un mercato dove costruttori e concessionari stanno ridisegnando le proprie reti, anche operazioni di dimensioni contenute diventano così parte di una partita più ampia: quella per la massa critica e la presenza territoriale.