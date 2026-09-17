Confindustria Brescia dona una statua a Beretta per celebrare i 500 anni

A Gardone Valtrompia è tutto pronto per celebrare quello che è a tutti gli effetti un avvenimento storico. Venerdì 18 settembre la Beretta festeggerà ufficialmente i suoi 500 anni di attività - risale al 3 ottobre 1526 il contratto tra quando Bartolomeo Beretta e la Repubblica di Venezia per la fornitura di 185 canne di archibugio all’Arsenale –, un che rende quella bresciana la più antica dinastia industriale del mondo.
Anche Confindustria Brescia ha voluto celebrare questa pietra miliare: nella sede della Fabbrica d’Armi Pietro Beretta è stata consegnata alla famiglia una statua dell’artista Andrea Bocca, opera realizzata in acciaio corten e ferro verniciato che evoca la forma di un albero attraverso un linguaggio contemporaneo.
Alla consegna erano presenti Paolo Streparava, presidente di Confindustria Brescia, Barbara Ulcelli, presidente della Piccola Industria, e Fabrizio Vicari, vice presidente con delega a Relazioni industriali e Organizzazione, oltre a Pietro Gussalli Beretta, presidente di Beretta Holding, Franco Gussalli Beretta, presidente Fabbrica d’Armi Pietro Beretta e past president di Confindustria Brescia, Carlo Gussalli Beretta, digital project manager e Pb selection Beretta, e Carlo Ferlito, ceo e general manager Fabbrica d’Armi Pietro Beretta.
«I cinquecento anni di Beretta sono un traguardo che va oltre la storia di una singola impresa e diventa patrimonio dell’intero territorio – ha commentato Streparava –. Con quest’opera abbiamo voluto rendere omaggio a una famiglia e a un’azienda che hanno saputo attraversare cinque secoli mantenendo salde le proprie radici e, allo stesso tempo, continuando a innovare e a guardare avanti».
La festa
Ma come detto domani per Gardone sarà un giorno speciale, con migliaia di visitatori attesi per le celebrazioni del 500esimo: oltre al sorvolo delle Frecce Tricolori previsto alle 16.30, al Parco del Mella sono in programma i concerti serali di Mr. Rain e Le Vibrazioni, a cui seguirà alle 23 uno spettacolo pirotecnico.