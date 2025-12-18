Beretta verso i 500 anni: nel 2026 aprirà il nuovo Innovation hub

Fabbrica d'Armi Pietro Beretta chiude un anno di importanti investimenti sul territorio bresciano, mentre si prepara alle celebrazioni per i 500 anni di attività previste nel 2026. Al centro delle iniziative, il rafforzamento del sito storico di Gardone Valtrompia, considerato dall'azienda cuore strategico della produzione e dell'innovazione. Tra i principali interventi figura il progetto «Beretta 2» in via degli Artigiani, dedicato alla produzione su misura «Pietro Beretta Selection».

Oltre un milione di euro è stato destinato alla prima fase di ristrutturazione della palazzina, con l'obiettivo di potenziare l'esperienza del cliente e valorizzare l'artigianalità affiancata alla tecnologia. Previsti anche investimenti sulle competenze, con 250 mila euro per la formazione nel 2025 e oltre 3.500 ore dedicate, in particolare su digitale e intelligenza artificiale.

Innovation Hub

Nel sito produttivo principale sono intanto iniziati i lavori dell'Innovation Hub, la cui inaugurazione è prevista nel 2026. Il progetto rientra nel percorso verso una gestione sempre più data-driven dell'azienda, con lo sviluppo del digital Twin di fabbrica, strumenti di simulazione dei processi produttivi e nuovi modelli digitali dedicati al cliente e alla formazione. Accanto all'innovazione, Beretta ha ribadito la centralità della sostenibilità. Nel 2025 è stato istituito un Sustainability Board Eeg per il monitoraggio degli obiettivi ambientali e sociali.

Prosegue inoltre l'analisi dell'impronta carbonica, lo sviluppo dei sistemi di Life cycle assessment dei prodotti e il monitoraggio certificato dei consumi idrici. Sul fronte della mobilità sostenibile, dal 2023 sono stati evitati oltre 107 mila chilometri di percorrenze inquinanti, con una riduzione di circa 14 tonnellate di CO2. Un insieme di interventi che, secondo l'azienda, conferma il legame storico con Gardone Valtrompia e il ruolo centrale del territorio nella strategia futura del gruppo.