Armiero, il distretto rallenta ma tiene sui margini

Il comparto registra un calo delle quantità prodotte ma mantiene livelli elevati di redditività, solidità finanziaria e capacità di generare valore

Per inquadrare correttamente il settore armiero è importante specificare, come ogni anno, l’oggetto di analisi: infatti, non vanno confusi i prodotti militari e da guerra, legati agli armamenti terrestri, aerei, navali (ad esempio missili, aerei, elicotteri, blindati, carri armati, ecc.) con il cluster, qui rilevante, delle armi da caccia, da tiro e sportive, che esporta circa l’87% delle vendite (fonte Anpam). Il distretto bresciano, meglio valtrumplino, è composto da imprese generalmente picco