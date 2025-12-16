Da Beretta il nuovo fucile d’assalto per l’Esercito Italiano

Le unità operative dell’Esercito Italiano saranno equipaggiate con il nuovo fucile d’assalto Narp (New assault rifle platform), prodotto da Beretta, che andrà progressivamente a sostituire l’Arx160 Beretta attualmente in dotazione. L’operazione rientra nel più ampio programma di ammodernamento dei sistemi d’arma ed equipaggiamenti delle Forze Armate tricolori.

Il progetto Narp, sviluppato per realizzare un’arma individuale di nuova generazione competitiva anche sui mercati internazionali, è il risultato della stretta collaborazione tra Beretta e il Comando delle Forze Speciali dell’Esercito. Il percorso congiunto di progettazione e sperimentazione ha consentito di definire un sistema d'arma altamente performante, in grado di rispondere alle esigenze operative più attuali.

Leggi anche Armi, il ruolo delle aziende di Brescia nella filiera della Difesa

Le caratteristiche

Il nuovo fucile offre significativi miglioramenti in termini di ergonomia, modularità e protezione, con la possibilità di adottare vari calibri e configurazioni, incluse soluzioni per la riduzione della vampa e del rumore. Il design prevede comandi completamente ambidestri e simmetrici e un’ampia gamma di accessori installabili, tra cui calci telescopici, pieghevoli o collassabili, oltre a impugnature e calcioli brevettati che aumentano la maneggevolezza dell’arma.

Durante le attività a fuoco e le esercitazioni condotte dagli Operatori delle Forze Speciali, il Narp ha evidenziato elevata affidabilità, precisione e rapidità di tiro, confermandosi una soluzione d'avanguardia per il combattimento moderno.

Con l’introduzione del Narp, l’Esercito Italiano compie un ulteriore passo nel processo di modernizzazione delle proprie capacità, adottando tecnologie avanzate progettate per incrementare l’efficacia e la sicurezza dei soldati sul campo di battaglia.

«Grazie alla nostra interazione con unità d’élite, abbiamo potuto progettare un’arma dalle prestazioni senza paragoni, un passo avanti importantissimo non soltanto per la divisione Difesa di Beretta, ma per tutta l'industria della difesa – aveva evidenziato l’ad di Beretta, Carlo Ferlito, nel 2023 al lancio di Narp –. Questo prodotto è uno strumento prezioso che aiuterà i nostri clienti a restare sempre pronti ad affrontare le loro missioni in tutta sicurezza»