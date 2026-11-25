A2A consolida la propria presenza nel settore dell’accumulo energetico. La joint venture recentemente costituita dalla multiutility e da Bw Ess si è aggiudicata, nell’ambito dell’asta Macse (Mercato a termine degli stoccaggi), contratti per quattro progetti di sistemi di accumulo a batteria Bess, per una potenza complessiva di circa 400 MW e una capacità di 2.608 MWh.
Gli interventi interesseranno due siti, a San Filippo del Mela (Messina) e Brindisi, situati rispettivamente nelle aree Macse Sicilia e Sud e Calabria. Una volta entrati in esercizio, «gli impianti contribuiranno ad aumentare la flessibilità del sistema elettrico nazionale, favorendo l’integrazione delle fonti rinnovabili e garantendo una maggiore stabilità della rete, con ricadute positive sul percorso di decarbonizzazione del Paese» si legge nella nota diffusa dalle due società.
L’intesa con il partner permetterà al gruppo bresciano-milanese di valorizzare il portafoglio di progetti di accumulo già sviluppati, ampliando le prospettive di crescita in un comparto destinato a rivestire un ruolo sempre più rilevante nel processo di transizione energetica.