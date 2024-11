Galà dei Bilanci, «il futuro dell’automotive è un’opportunità»

Simbolo di benessere e di progresso, ma anche di libertà e comunità. L’automobile ha cambiato radicalmente la vita dell’uomo a partire dal secolo scorso, come ha sintetizzato la pièce teatrale che ha aperto il Galà del Bilanci, decima edizione della serata che anticipa l’uscita dell’inserto Bilanci Brescia, in cui si analizza lo stato di salute dell’economia bresciana attraverso i bilanci delle sue mille aziende più rappresentative.

Questo è però l’anno delle aspettative, delle attese, della sfida per l’auto che verrà. La transizione dal motore endotermico a quello con propulsore elettrico rappresenta per Brescia, soprattutto in questo momento, il processo di cambiamento più difficile in una fase congiunturale assai delicata.

La facciata del Teatro Grande illuminata di giallo GdB per il Galà dei Bilanci - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Le prospettive dell’automotive sono state al centro del Galà dei Bilanci, evento ospitato dal Teatro Grande di Brescia in occasione della presentazione della 19esima edizione di Bilanci Brescia (in edicola dal 29 novembre e online sul portale dedicato bilanci.giornaledibrescia.it).

Leggi anche Bilanci Brescia 2023, ecco i conti delle mille aziende al top

La serata ha visto alternarsi sul palco ospiti illustri per ragionare sullo stato di salute e le prospettive future del comparto (qui l’analisi contenuta nel portale Bilanci), e come da tradizione sono state premiate le aziende bresciane che nel corso del 2023 si sono distinte per i risultati economici raggiunti.

Leggi anche Galà dei Bilanci, quali sono le 6 aziende bresciane premiate

Scenari

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci: la serata al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

«L’anno che verrà, con tutte le sue sfide, è figlio del nostro presente – ha detto in apertura di serata la direttrice del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini –, dobbiamo affrontarle insieme, come società unita».

«Lo scenario, come dimostrano i dati delle mille imprese analizzate nell’inserto bilanci, è cambiato nel corso del 2023 – ha ricordato Erminio Bissolotti, che insieme al team del prof. Claudio Teodori ha curato il report –. Brescia ora deve rimboccarsi le maniche».

Proprio Teodori, snocciolando i numeri delle imprese bresciane, ha sottolineato come l’atteso ridimensionamento dopo i numeri record del 2022 sia arrivato nei bilanci 2023, e come il 2024 sia segnato da una grande incertezza. Tuttavia, ha detto ancora Teodori, l’economia bresciana è solida. «Diverse le sfide che ci attendono – ha concluso il prof. di UniBs –, solo insieme e sapendo anticipare i tempi potremo superarle. Il futuro è un’opportunità».

Il futuro dell’automotive

Galà dei Bilanci, l'intervento di Sergio Savaresi

Suggestivo l’intervento di Sergio Savaresi, docente di Ingegneria dell’automazione al Politecnico di Milano. «La rivoluzione del mercato dell’auto è un’opportunità da cogliere» ha detto analizzando i dati dell’utilizzo delle auto private (pochi chilometri percorsi, poco tempo alla guida), «che poco calzano con le caratteristiche del mezzi elettrici, che hanno una vita media molto molto lunga in termini di chilometri percorsi. La soluzione sono le auto a guida autonoma che, raggiungendo gli utenti, possano spingere il car sharing. La visione è quella di città con auto di piccole dimensioni, elettriche, e appunto condivise e autonome».

Galà dei Bilanci, il talk con Milani, Altavilla e Vavassori

Spazio poi al dibattito su motore termico e motore elettrico, con Giovanni Milani, vice presidente HSEQ di Eni, Alfredo Altavilla, special advisor per l’Europa di Byd, e Roberto Vavassori, presidente di Anfia (Associazione nazionale filiera industria automobilistica). Tutti concordi nel sottolineare la complessità del momento, hanno delineato un mercato che vede calare la domanda, che ha raggiunto una sovracapaicità produttiva e che deve adattarsi al presente, «L’obiettivo della decarbonizzazione non si raggiunge solo con l’elettrificazione – ha spiegato Milani –, un’alternativa sono i biocombustibili su cui Eni sta già lavorando». «Quello che contestiamo – ha aggiunto Vavassori – è l’assolutismo della scadenza del 2035 per il passaggio dal termico all’elettrico che nessuna altra regione del mondo sta applicando». Per chiudere, sempre in tema di opportunità, Altavilla ha annunciato che la casa automobilistica Byd organizzerà per le prossime settimane un tecnology day per le aziende italiane di componentistica («una vera eccellenza») interessate a collaborare.

«Fate sentire la vostra voce»

Lo scrittore Edoardo Nesi sul palco del Galà dei Bilanci - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Dopo la premiazione delle imprese bresciane che si sono distinte per i risultati raggiunti nel 2023, nella seconda parte della serata è salito sul palco il Premio Strega Edoardo Nesi, autore di «Storia della mia gente». Nel suo monologo Nesi ha lanciato un appello all’industria bresciana, «un universo che, pur ancora finanziariamente solidissimo oggi rischia di andare in crisi per l’affermarsi di un’altra ideologia che dice di guardare al futuro ma è cieca ai bisogni del presente, che non si cura delle conseguenze, che crede sia facile o possibile riconvertire un’intera industria».

Brescia – è l’invito del Premio Strega – deve saper raccontare la propria eccellenza costruttiva, spiegando ai politici «perché è sbagliato far passare leggi assurde che rischiano di far chiudere le vostre aziende e togliere il lavoro a centinaia di migliaia di persone».

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Galà dei Bilanci, lo spettacolo teatrale che ha aperto la serata - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La collettività dunque, a cui ha fatto riferimento anche il presidente di Editoriale Bresciana, Pierpaolo Camadini, sottolineando l’impegno delle realtà del gruppo del Giornale di Brescia nel raccontare e servire la comunità, «per favorire la coscienza dei valori che in essa sono condivisi e lo sforzo di guardare assieme al futuro».