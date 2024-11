Galà dei Bilanci, la premiazione in diretta dal Teatro Grande

I numeri delle migliori aziende bresciane, l’analisi dei loro flussi di cassa, l’evoluzione della loro forza lavoro, i settori di attività: si accendono le luci sulla decima edizione del Galà dei Bilanci. Una passerella per le imprese del nostro territorio, in programma questa sera al Teatro Grande di Brescia (dalle 18, visibile su questo sito in diretta streaming).

La serata

La serata trasmessa in diretta streaming, con la regia di Teletutto

Durante la serata verranno illustrati i risultati dell’analisi di oltre mille bilanci realizzata dal prof. Claudio Teodori dell’Università degli Studi di Brescia. Dati peraltro raccolti nella diciannovesima edizione dell’Inserto Bilanci, in edicola e online il 29 novembre.

Sul palco del Massimo cittadino, inoltre, saliranno i rappresentanti di sei società bresciane che nell’ultimo triennio si sono distinte per crescita, redditività e solidità.

Automotive al centro

Galà dei Bilanci: gli ospiti al Teatro Grande - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Durante la serata interverranno anche illustri rappresentanti del mondo dell’auto. La transizione dal motore endotermico a quello con propulsore elettrico rappresenta per Brescia, soprattutto in questo momento, il processo di cambiamento più difficile in una fase congiunturale assai delicata.

«Dopo un 2022 con risultati estremamente positivi, le imprese tornano con i piedi per terra, con l’atteso ridimensionamento del fatturato e dei risultati economici: le condizioni di contesto esterno sono sfavorevoli e il grado di fiducia non elevato», concorda il prof. Teodori.

Ne discuteranno con lui il prof. Sergio Savaresi del Politecnico di Milano, considerato tra i maggiori esperti internazionali di mobilità elettrica autonoma; Giovanni Milani, vice presidente Hseq del gruppo Eni; Roberto Vavassori, presidente di Anfia (l'Associazione nazionale che rappresenta la filiera dell'industria automotive) e Alfredo Altavilla, il top manager italiano che guiderà lo sviluppo della casa automobilista cinese Byd in Europa.

A chiudere il Galà dei Bilanci 2024 è quindi atteso il monologo dello scrittore Edoardo Nesi, Premio Strega 2011 con il libro «Storia della mia gente».