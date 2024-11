Galà dei Bilanci, quali sono le 6 aziende bresciane premiate

Si tratta di sei realtà, i cui bilanci sono stati analizzati nell’inserto di UniBs e GdB, che si sono distinte per crescita, redditività e solidità

Galà dei bilanci, le aziende premiate

Sul palco del Teatro Grande di Brescia, in occasione del Galà dei Bilanci, sono saliti i rappresentanti di sei società bresciane che nell’ultimo triennio si sono distinte per crescita, redditività e solidità, e che per questo sono state premiate (qui potete rivedere la serata). I loro bilanci, così come quelli di un altro migliaio di aziende, sono stati analizzati nell’inserto presentato nel corso del Galà, disponibile da venerdì 29 novembre sia in edicola che online (qui l’accesso al portale).