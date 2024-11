Bilanci Brescia 2023, ecco i conti delle mille aziende al top

È in edicola e online da venerdì 29 novembre la 19esima edizione di Bilanci Brescia, l’analisi dei bilanci 2023 di oltre mille aziende di città a provincia realizzata dal gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Brescia, coordinato dal prof. Claudio Teodori, con la redazione Economia del GdB. Presentata questa sera in anteprima al Teatro Grande di Brescia nel corso di una serata incentrata sul mondo dell’auto, la ricerca mostra come «dopo un 2022 con risultati estremamente positivi, le imprese tornano con i piedi per terra, con l’atteso ridimensionamento del fatturato e dei risultati economici», ha spiegato proprio il prof. Teodori.

In edicola

Al costo di 12 euro (più il prezzo del quotidiano), la versione cartacea è acquistabile in edicola. Al suo interno, oltre al focus su scenari e prospettive del tessuto economico bresciano e all’analisi del bilanci di oltre mille aziende, vengono analizzati nove settori portanti del sistema Brescia, ovvero siderurgia, metallurgia, automotive, rubinetteria e valvolame, macchine utensili, armiero, Ict, Franciacorta e agroalimentare. Numerosi gli indici su cui si basa l’interno lavoro, con uno sguardo completo sul triennio 2021-2023.

Online

Su bilanci.giornaledibrescia.it tutti i dati delle aziende bresciane

Indici che per il sesto anno la versione digitale di «Bilanci Brescia» mette a disposizione dell’utente in un ulteriore strumento di analisi: il portale bilanci.giornaledibrescia.it integra la versione cartacea, con voci di analisi aggiuntive e veri e propri spin-off.

Al costo di 12 euro, gli abbonati potranno consultare il portale senza limiti per 365 giorni, con un vantaggio: compresa nel pacchetto c’è anche la possibilità di visionare le edizioni precedenti, accedendo così a un patrimonio di ricerche e dati unico. A disposizione degli utenti ci sono quindi i dati dei fatturati delle prime mille imprese bresciane dal 2016 al 2023.