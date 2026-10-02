Fai Brescia, 50 anni sulla strada: «L’autotrasporto unisce le economie»

Compie 50 anni la Fai-Federazione autotrasportatori italiani di Brescia. Un traguardo che sarà celebrato domani con un evento alla Cantina Bottenago di Polpenazze, dove si daranno convegno associati e rappresentanti istituzionali. Un momento di festa, con al centro la figura dell’autotrasportatore quale elemento chiave per il tessuto economico e produttivo del territorio e dell’intero Paese. Senza dimenticare i nodi che restano sullo sfondo, in primis la dolente questione del caro carburante.
«Abbiamo voluto chiamarla “festa” perché l’anniversario è occasione anche per tracciare un bilancio: da dove siamo partiti e quali i risultati raggiunti, per poter intraprendere la strada giusta e sapere dove andare» precisa il presidente Sergio Piardi, affiancato dal presidente onorario Antonio Petrogalli e dalla segretaria provinciale Giuseppina Mussetola, oltre ai vicepresidenti Stefano Peli, Ivan Pe, Giuliano Boventi e numerosi consiglieri. «Il cinquantesimo – prosegue il presidente – è un giorno, ma tutti gli altri a seguire dovremo ancora pensare ai problemi contingenti e ciò che serve all’autotrasporto per continuare a recitare la sua parte. Una parte sempre importantissima, anche se a volte non abbastanza riconosciuta. Siamo trait d’union di tutte le economie, dato che tutto passa attraverso lo spostamento delle merci, quindi sui nostri veicoli, con le difficoltà che quotidianamente dobbiamo superare».
Il punto
A ripercorrere le tappe rilevanti di questo mezzo secolo di vita dell’associazione, che dal 2025 grazie alla fusione con Cremona e Mantova è diventata Fai Brescia e Lombardia orientale, è colui che ne fatto la «storia». Petrogalli (presidente dal 1984 al 2014) ricorda gli inizi con un manipolo di iscritti. Attualmente sfiorano quota 2.500, con 13mila addetti e 20mila veicoli.
«Allora – racconta – la Fai era quasi sconosciuta a Brescia. Abbiamo profuso tanto impegno affinché assumesse un peso importante di rappresentanza e, oggi, siamo la più grande organizzazione del settore; sediamo a tutti i tavoli e ad ogni livello». La meta più significativa è stata la realizzazione della sede, la «casa degli autotrasportatori», che assicura servizi a 360 gradi. E, da non dimenticare, la creazione della Fai Giovani, la sezione dedicata alle nuove generazioni di imprenditori e professionisti. «Fortemente voluta da tutto il consiglio direttivo. Il nostro settore purtroppo manca di attrattività, non si trovano autisti né magazzinieri o operatori della logistica. Perciò è vitale che siano i giovani a trasmettere ad altri giovani quali emozioni e motivazioni li hanno spinti ad entrare in questo mondo».
In strada
Unatras, il coordinamento unitario delle associazioni nazionali dell’autotrasporto, ha chiesto una «ripresa urgente» del confronto con il Governo sul tema accise dei carburanti, assieme all’attuazione degli impegni assunti lo scorso maggio. «È legittimo prendere provvedimenti per proteggere i consumatori, tuttavia bisogna anche vederne gli effetti – sottolinea Piardi –. Per noi è addirittura concorrenza sleale poiché avendo i rifornimenti fuori rete (la stragrande maggioranza degli autotrasportatori non utilizza la pompa) non beneficiamo di nessuno sconto. Arrivano gli attori stranieri, che naturalmente si riforniscono in rete ed hanno un prezzo più agevolato».
La categoria viene dalla proclamazione di un fermo, scongiurato dopo l’accordo di palazzo Chigi, che ha portato al via libera di un credito d’imposta. «Siamo in attesa – riferisce il presidente –. Speriamo che siano messe a terra le risorse: noi il caro carburante abbiamo iniziato ad averlo a marzo; di aiuti non ne abbiamo ancora avuti e l’aumento dei costi ha tolto la liquidità alle nostre aziende».