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Energia e fisco, per le Pmi bresciane gli extracosti più alti in Italia

Il dato emerge da un’analisi di Confartigianato. Le micro e piccole imprese italiane pagano l'elettricità 3,7 miliardi in più rispetto alla media europea: accise e oneri di sistema gravano sulle bollette il 47,4% in più che nel resto dell'Ue
Per le Pmi italiane il fisco in bolletta pesa più che nel resto d'Europa
Per le Pmi italiane il fisco in bolletta pesa più che nel resto d'Europa

Le piccole e medie imprese bresciane sono quelle che sostengono gli extra-costi più alti in Italia rispetto all’energia, a causa del peso del fisco. Lo sostiene un'analisi di Confartigianato che verrà presentata oggi a Cagliari alla convention «Energies and Sustainability Confartigianato High School», con i consorzi energia Caem, Cenpi e Multienergia. 

L’analisi

Secondo lo studio, le micro e piccole imprese italiane pagano l'elettricità 3,7 miliardi in più rispetto alla media europea, soprattutto per il peso del fisco: accise e oneri di sistema graverebbero infatti sulle bollette delle Pmi il 47,4% in più che nel resto dell'Ue. Stando all’analisi di Confartigianato, una piccola impresa italiana oggi paga 25,99 centesimi per kilowattora, mentre la media dell’Unione europea è di 22,04 (+17,9%): quello sostenuto dalle Pmi in Italia è il terzo prezzo più caro d’Europa dopo Irlanda e Germania. La componente fiscale vale 5,44 centesimi/kWh, terza più alta del continente dopo Polonia e Cipro.

E tra le province italiane, la più segnata da questa dinamica è quella bresciana, con 135 milioni di euro di extracosto, davanti a Milano (123 milioni) e Napoli (108 milioni). In generale, è la Lombardia a guidare la classifica delle regioni, con 700 milioni di euro di extracosti, seguita da Veneto (376 milioni), Emilia-Romagna (338), Puglia (280) e Toscana (265).

Un ulteriore dato che emerge dallo studio di Confartigianato è poi la regressività del prelievo: il peso fiscale, cioè, diminuisce al crescere dei consumi, con le grandi energivore italiane che, secondo l’analisi, pagano meno della media Ue, mentre le imprese sotto i 20 MWh annui subirebbero uno svantaggio del 75,5%.

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