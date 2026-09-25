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Diesel Euro 5, stop rinviato: decisione giusta?

Il Consiglio dei ministri ha spostato la lancetta al 1° ottobre del 2027: soltanto a Brescia questo provvedimento riguarda 20mila automobilisti. Tu come lo giudichi?
Automobili per le strade di Brescia - Comune di Brescia/Christian Penocchio
Automobili per le strade di Brescia - Comune di Brescia/Christian Penocchio

Il Consiglio dei ministri ha scelto di rinviare di un anno le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, spostando così la lancetta al 1° ottobre 2027. Nella sola Lombardia, si legge in una nota del Ministero dei Trasporti, sono 1,2 milioni le vetture (oltre a 200mila commerciali) che circolano con questa alimentazione.

Soltanto nell’area urbana di Brescia il provvedimento riguarda da vicino 20mila automobilisti. Il ministro Matteo Salvini ha esultato così sui social: «Lavoratrici e lavoratori potranno continuare a lavorare e a spostarsi tranquillamente, nonostante i folli divieti imposti da Bruxelles».

E voi siete d’accordo con questa deroga? Fateci sapere la vostra qui sotto.

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