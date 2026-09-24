Diesel Euro 5, approvato il decreto che evita il blocco dei veicoli

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che evita il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Bacino Padano. Lo annuncia con «grande soddisfazione» il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha chiesto un intervento mirato al Governo per tutelare la mobilità di cittadini e imprese.
In Italia circolano circa 3,5 milioni di autoveicoli e 0,6 milioni di veicoli commerciali con alimentazione diesel Euro 5, mentre oltre 1,2 milioni di autoveicoli e 200mila veicoli commerciali sono operativi nel Bacino Padano, precisa una nota del Mit.
Il commento del vicepremier
Per Salvini, si tratta di un risultato importante che va incontro alle esigenze concrete di famiglie, lavoratori e sistema produttivo, evitando un blocco generalizzato che avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla mobilità e sulle attività economiche, riporta la nota. «Ok dal Consiglio dei Ministri allo STOP al blocco degli Euro 5. Promessa mantenuta!" scrive poi sui social il vicepremier e leader della Lega.
Salvini, sui suoi profili social accompagnando un video, sottolinea che i veicoli potranno continuare a essere usati «nonostante un regolamento europeo del 2007 imponga da settimana prossima che tu debba rimanere a piedi». Più di 500.000 persone, ha proseguito «lavoratrici e lavoratori, nella sola Lombardia potranno continuare a lavorare, a spostarsi tranquillamente Nonostante i folli divieti imposti da Bruxelles. Non è che se uno si tiene l’Euro 5 lo fa per sciccheria, è perché probabilmente non ha i soldi oggi per cambiare l’auto o cambiare il furgone. Alle imposizioni di Bruxelles rispondiamo col buon senso. Prima l’Italia e gli italiani».