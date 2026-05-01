I dati Istat, l’ombra della crisi globale sul 2026
Parte male l’anno per l’industria italiana e le prospettive per l’intera economia mondiale scivolano verso una tendenza al ribasso, a causa di tensioni in Medio Oriente e di incertezza geopolitica
La produzione già nei primi mesi dell’anno ha registrato il segno «meno»
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