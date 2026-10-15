La crisi di Bresciangrana in Commissione regionale: «Chiediamo certezze»

All’audizione sono intervenuti l’ad dell’azienda Maurutto, una delegazione di conferenti, professionisti e clienti, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni agricole (Coldiretti, Confagricoltura e Cia) e di Assolatte Lombardia

15 ottobre 2026 4 ' di lettura

Il magazzino di Bresciangrana nella sede di Cignano - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti BresciangranaagricolturacrisiCommissione agricolturaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...