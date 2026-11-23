Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente nel momento in cui quest’ultimo smette di lavorare. Ne hanno diritto sia i dipendenti del settore privato che quelli del pubblico. Per questi ultimi l’indennità economica può assumere il nome di Trattamento di fine servizio (Tfs), se l’assunzione risale a prima del 2001. Le modalità di calcolo dell’importo del Trattamento, sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici, non sono sempre uguali. Nel caso dei lavoratori le cui prestazioni di fine servizio sono erogate dall’Inps, il Tfr può inoltre essere percepito a rate oltre un certo importo. Ma, appunto, come viene calcolato il Tfr?
Dipendenti privati e dipendenti pubblici
In generale, il Tfr (o Tfs) viene corrisposto al lavoratore quando termina il rapporto di lavoro: i casi possono comprendere pensionamento, dimissioni, licenziamento o risoluzione consensuale. Il Tfr spetta ai dipendenti del settore privato e ai dipendenti del settore pubblico assunti a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001. Ai dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 2001 e a quelli assunti a tempo determinato prima del 30 maggio 2000 viene corrisposto invece il Tfs, che ha modalità di calcolo differenti.
Il Tfr, però, oltre a essere trattenuto in azienda e corrisposto dal datore di lavoro, può anche essere destinato alla previdenza complementare. Partiamo dal caso del Tfr accantonato presso il datore di lavoro.
Tfr dei dipendenti del privato: come si calcola
La regola, stabilita nell’articolo 2120 del Codice civile, prevede che l’importo lordo del Tfr del dipendente del settore privato venga determinato «sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5». La quota, inoltre, «è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni».
La retribuzione annua, si legge all’articolo 2120, comprende «tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese».
Ma cosa succede se durante l’anno si sono delle sospensioni della prestazione lavorativa? Il Codice civile prevede che nel caso in cui la sospensione sia dovuta a infortunio, malattia, gravidanza o puerperio (il periodo successivo al parto) del lavoratore o della lavoratrice, «deve essere computato nella retribuzione», secondo la normativa, «l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro». Questa regola vale anche negli altri casi di sospensione totale o parziale «per la quale sia prevista l’integrazione salariale».
L’importo ottenuto considerando le retribuzioni annue (con l’esclusione della quota maturata nello stesso anno), poi, «è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente».
Se il tasso di rivalutazione va applicato a frazioni di anno, «l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero».
Percepire il Tfr in anticipo
In alcuni casi il Tfr può essere anche chiesto in anticipo. La normativa prevede che l’anticipazione possa essere chiesta dal dipendente che abbia lavorato per almeno otto anni con lo stesso datore di lavoro. Non si può richiedere l’intero importo, ma un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento a cui il lavoratore «avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data richiesta».
In quali casi si può chiedere l’anticipazione? Secondo la normativa, la richiesta deve essere motivata dalla necessità di effettuare spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, di acquistare la prima casa di abitazione per sé e per i figli e altri casi previsti dalla legge e dai contratti. L’articolo 2120 stabilisce che «i contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione».
L’anticipazione, che viene detratta dal Tfr, può essere richiesta solo una volta durante il rapporto di lavoro. Ci sono tuttavia dei limiti alle richieste che possono essere soddisfatte ogni anno dai datori di lavoro. I limiti fissati ogni dalla normativa sono del 10% degli aventi titolo, cioè di coloro che possiedono i requisiti, e del 4% del numero totale dei dipendenti dell’azienda.
Il Tfr dei dipendenti pubblici
Nel gruppo di coloro a cui spetta il Trattamento di fine rapporto (Tfr) ci sono i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, con l’esclusione delle categorie non «contrattualizzate» (dipendenti della Pubblica amministrazione i cui contratti non sono regolati da un contratto collettivo nazionale).
Al Tfr hanno diritto anche i dipendenti pubblici assunti con un contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000, della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese. Ma il Trattamento di fine rapporto spetta anche a chi è stato assunto prima del 31 dicembre 2000 e aderisce a un fondo di previdenza complementare: in questo caso il passaggio al Tfr si compie in automatico.
Infine, se il rapporto di lavoro a tempo determinato è cominciato prima del 2 giugno 1999 e fino al 30 maggio 2000, il lavoratore rientra nel regime del Tfs: l’ammontare del Tfs maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di Tfr accumulate tra il 31 maggio 2000 e la fine del rapporto lavorativo.
Anche i dipendenti pubblici possono chiedere l’anticipazione del Tfr o del Tfs, ma solo i lavoratori cessati dal servizio o che hanno avuto accesso a quota 100, e la procedura consiste nella richiesta di un finanziamento agevolato, dell’importo massimo di 45mila euro (o comunque entro il limite massimo della prestazione dovuta al pensionato).
Il calcolo dei Tfr dei dipendenti pubblici
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici a cui il Tfr viene erogato dall’Inps, il calcolo funziona in modo simile a quello dei dipendenti privati. In questo caso, per ogni anno di servizio (o frazione di anno) viene accantonata una quota che corrisponde al 6,91% della retribuzione annua, con relative rivalutazioni. Se l’accantonamento si riferisce a frazioni di anno, spiega l’Inps, «la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni».
In ogni caso, dal 2014 la retribuzione annua lorda che viene presa come base del calcolo non può essere superiore a 240mila euro.
Come viene corrisposto
Ai dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2014 il Tfr viene corrisposto con tempi e modi diversi:
- In unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo del Tfr è uguale o inferiore a 50mila euro;
- In due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è compreso tra 50mila e 100mila euro. In questo caso la prima rata sarà di 50mila euro e la seconda sarà pari all’importo residuo;
- In tre rate annuali, infine, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100mila euro: la prima e la seconda rata saranno di 50mila euro e la terza pari invece all’importo residuo. Per quanto riguarda i tempi di pagamento, la seconda e la terza somma saranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.
Non occorre fare domanda per ottenere l’indennità: il Tfr è infatti corrisposto d’ufficio, tramite accredito sul conto corrente bancario o postale o con altre modalità di pagamento elettronico.
Il diritto a ricevere il Tfr può prescriversi, sia per l’iscritto all’Inps sia per i suoi familiari superstiti nel caso in cui venga a mancare. Come stabilito dall’articolo 2948 del Codice civile, il Tfr si prescrive dopo cinque anni ed la prescrizione è conteggiata dal momento in cui scatta il diritto a ricevere l’indennità: può però essere interrotta con uno specifico atto interruttivo (ad esempio, inviando una diffida al datore di lavoro).
Il calcolo del Tfs
Le principali forme di Trattamento di fine servizio sono l’indennità di buonuscita, l’indennità premio di servizio e l’indennità di anzianità.
L’indennità di buonuscita spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e, indipendentemente dalla data di assunzione, «ai dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno risolto, per qualunque causa, il rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno di iscrizione».
In questo caso l'importo del Tfs si ottiene «moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo». La frazione di anno superiore a sei mesi viene considerata come anno intero, mentre la frazione uguale o inferiore a sei mesi non viene considerata. Dal 1° maggio 2014, per la generalità dei dipendenti pubblici, la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
All’indennità premio di servizio hanno invece diritto i dipendenti delle Regioni (ma solo quelle iscritte ai fini previdenziali all’Inps), degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale degli altri enti iscritti alla Cassa previdenziale ex Inadel, che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e per i quali il rapporto di lavoro si sia risolto dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa.
Per calcolare l’importo dell’indennità occorre moltiplicare un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva utile lorda (anche in questo caso, compresa la tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo. Sulla determinazione dell’anno intero e delle frazioni di anno, vale la stessa regola in vigore per l’indennità di buonuscita, così come per quanto riguarda il tetto alla retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo.
L’indennità di anzianità è invece il trattamento che viene corrisposto ai dipendenti degli enti pubblici non economici (parastatali): l’importo è calcolato moltiplicando l’ultima retribuzione mensile (con la tredicesima) per gli anni di servizio maturati.
Le modalità di pagamento
Anche il Tfs è corrisposto, a seconda dell’importo lordo, in diversi modi.
- In un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo lordo è uguale o inferiore a 50mila euro;
- In due importi annuali, se l'ammontare è compreso tra i 50mila e i 100mila euro (la prima rata è pari a 50mila euro e la seconda è pari all'importo residuo). In questo caso la seconda rata verrà pagata dopo un anno da quando scatta il diritto al pagamento della prima rata;
- In tre importi annuali, nel caso in cui l’ammontare complessivo lordo superi i 100mila euro. Il primo e il secondo importo lordo sono di 50mila euro, mentre il terzo equivale all’importo residuo. Quando vengono pagati? Il secondo e terzo importo, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi da quando decorre il diritto a ricevere il pagamento del primo importo.
La tassazione
Secondo quanto stabilito dall’articolo 17 del Testo unico delle imposte sui redditi, sia per i dipendenti del privato che del pubblico il Tfr (e le «indennità equipollenti», come il Tfs) è soggetto a tassazione separata: l’ammontare del trattamento di fine rapporto non viene quindi computato tra i redditi da lavoro maturati durante l’anno.
Come stabilito dall’articolo 19 del Tuir, la parte del Tfr che costituisce reddito si determina «riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva» (le rivalutazioni annue del fondo Tfr sono tassate ogni anno al 17%).
Come si determina l’imposta? Si prende l'importo del Tfr maturato fino a quel momento, «al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva», e lo si divide «per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici».
Sull’importo che si ottiene dopo questo calcolo viene applicata l’aliquota progressiva Irpef «determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione». Gli uffici finanziari provvederanno poi «a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
I fondi di previdenza complementare
Il Tfr può però anche non essere liquidato dal datore di lavoro: ciò accade quando il trattamento viene destinato alla previdenza complementare. Vediamo come funziona questo tipo di accantonamento per i dipendenti privati e per quelli pubblici.
Dipendenti del settore privato
In questo caso i dipendenti possono decidere di utilizzare l’accantonamento annuale per finanziare il fondo pensione, invece di mantenere in azienda il Tfr. Dal 1° luglio di quest’anno è in vigore un nuovo procedimento: i dipendenti di prima assunzione, oggi, saranno automaticamente iscritti al Fondo di previdenza complementare previsto dagli accordi o dai contratti collettivi (se non è previsto un fondo di riferimento il Tfr confluisce nel Fondo Cometa). Entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore appena assunto può però decidere di rinunciare all’iscrizione e di restare sotto il regime del Tfr.
Nel caso delle aziende con almeno 50 addetti, dal 2007 il Tfr non destinato alla previdenza complementare dai dipendenti viene versato dal datore di lavoro nel Fondo di Tesoreria dell’Inps. Come spiega l’Inps sul suo sito, il requisito dimensionale è determinato sulla base della «media annuale dei lavoratori occupati nell’anno solare precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato».
Ad oggi l’obbligo di versamento del Tfr nel Fondo di Tesoreria riguarda i datori di lavoro che hanno o avranno occupato mediamente almeno:
- 60 addetti per i periodi di paga degli anni 2026 e 2027;
- 50 addetti per i periodi di paga dal 2028 al 2031;
- 40 addetti a partire dal 1° gennaio 2032.
Dipendenti pubblici
Nel caso dei dipendenti pubblici, le regole sulla destinazione del Tfr o del Tfs alla previdenza complementare variano a seconda del contratto e della data di assunzione:
- Chi è stato assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e rientra quindi nel regime del Tfs, può scegliere di optare per il Tfr aderendo al fondo pensione di categoria: le quote di Tfr che andranno alla previdenza complementare sono quelle stabilite dalla contrattazione collettiva.
- Chi è stato assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 è sempre in regime di Tfr e se aderisce alla previdenza complementare destina gli accantonamenti di Tfr maturati dopo l’adesione in modo integrale.
- Per quanto riguarda infine chi è assunto a tempo determinato con contratto in corso o successivo al 30 maggio 2000 (e rientra nel regime di Tfr), le condizioni per gli accantonamenti del Tfr in caso di adesione alla previdenza complementare sono definite dalla contrattazione collettiva.
Il Fondo di garanzia Inps
E se l’azienda in cui lavora il dipendente fallisce (o non può pagare il Tfr)? Il credito maturato dal lavoratore è tutelato da un apposito fondo dell’Inps, il Fondo di garanzia, che garantisce ai lavoratori subordinati il pagamento della liquidazione nel caso in cui il datore di lavoro sia insolvente.