Da Cellatica-Beverly Hills alla nostra Cortina: i Comuni di Brescia più cari

Limone sul Garda è il Comune più caro della provincia (oltre 5.300 al metro quadro). La particolarità sta nel fatto che il suo mercato è totalmente scollegato dai redditi locali: la stragrande maggioranza delle transazioni di pregio è firmata da acquirenti tedeschi, austriaci e svizzeri. La rigidità dei vincoli paesaggistici impedisce nuove costruzioni, rendendo l’offerta un bene rifugio scarsissimo a fronte di una domanda globale anelastica.
Soiano è invece la capitale degli affitti d’oro. Pur non essendo il comune più costoso per l’acquisto, detiene il primato provinciale per i canoni di locazione (superando i 22 euro al m² al mese). Il fenomeno è guidato dalla massiccia presenza di campi da golf storici e resort esclusivi: il mercato qui si è specializzato in affitti transitori e stagionali di lussuose ville con piscina, drogando la media dei canoni rispetto alle locazioni residenziali a lungo termine.
Cellatica è invece la Beverly Hills bresciana. Situato ai piedi delle colline tra la città e la Franciacorta, è storicamente uno dei comuni residenziali più ambiti dall’alta borghesia cittadina. Con prezzi che superano i 2.400 euro al m², vanta una densità altissima di ville singole di ampia metratura e architettura d’autore. Beneficia di un microclima collinare favorevole e della totale assenza di grandi complessi condominiali popolari, mantenendo un’atmosfera d’élite a soli 5 minuti dal centro di Brescia.
E da Beverly Hills passiamo alla Cortina d’Ampezzo bresciana, ovvero Ponte di Legno. Con oltre 4.500 euro al m², sorpassa nettamente i prezzi del capoluogo di provincia. Questo comune dimostra come il fattore turismo della neve possa gonfiare il valore del mattone in contesti alpini. Il mercato è guidato quasi al 90% dalle seconde case e dagli investimenti legati al decollo del comprensorio sciistico.
Restando ad alta quota, ma esattamente dall’alta parte della classifica, troviamo Magasa. Con circa 330 euro al m², contende storicamente a Paisco Loveno il record del prezzo di vendita più basso della provincia. Questo borgo sconta un isolamento geografico estremo. Il fenomeno immobiliare qui è quasi antropologico: il valore commerciale delle case è inferiore al puro costo dei materiali necessari per costruirle o ristrutturarle, a causa dello spopolamento e della mancanza di servizi.
Tutt’altra storia a Bagolino. Questo borgo medievale mostra prezzi bassi ma stabili (intorno ai 750 euro al m²). La curiosità risiede nel fatto che, a differenza di altri comuni montani che si spopolano totalmente, Bagolino mantiene un forte orgoglio identitario e conservativo. Gli immobili nel centro storico vengono spesso acquistati e ristrutturati come seconde case da bresciani che cercano la montagna autentica fuori dai circuiti di massa.