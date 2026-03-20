Boschi bresciani, una miniera verde per la filiera lombarda del legname

In tempi di ricerca di sostenibilità e di economie alternative, la filiera del legno rappresenta un punto nodale del sistema Italia, dove il comparto vale circa l’1% del Pil con un valore complessivo di 39 miliardi di euro. A fare la voce grossa è la Lombardia, che esporta legno-arredo per circa 4,9 miliardi (dati relativi al 2023-2024), rappresentando quasi il 30% del totale nazionale.

Lo scenario

Secondo il rapporto sullo stato delle foreste, in Lombardia la provincia con la maggiore superficie boscata è proprio Brescia, che vanta 171.393 ettari di bosco (27,7% del totale) con un tasso del 36% del territorio coperto. Vanno poi considerati gli oltre 231mila ettari di boschi pubblici, dato che rende la provincia di Brescia l’unica dove il bosco pubblico supera in superficie quello privato.

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Ed è proprio qui che viene richiesto più legname, con 186.381 metri cubi (26,1% di tutto il legno lombardo). È evidente che – seppur non esattamente stimabile – l’impatto economico del comparto per Brescia sia importante. Anche perché Brescia fa parte del cosiddetto «asse dei mobili» della Pianura Padana che – insieme a Treviso, Pordenone, Monza e Brianza, Como, Milano, Vicenza, Udine, Padova, Bergamo, Venezia e Verona – vale 7,7 miliardi di export, collocandosi come terzo esportatore europeo dopo Polonia e Germania.

«Le nostre foreste – conferma l’assessore Alessandro Beduschi – non sono soltanto un patrimonio ambientale, ma una risorsa strategica anche dal punto di vista economico. Il tema oggi è passare da una crescita spontanea a una gestione consapevole, perché più bosco non significa automaticamente bosco migliore».

I boschi bresciani fondamentali per la filiera del legname

Le prospettive

La filiera lombarda del legno, che pesa il 4,5% del manifatturiero locale in cui spiccano il distretto del mobile brianzolo e il settore del design, coinvolge circa 85mila imprese e oltre 550mila addetti. Sul territorio operano circa 320 imprese boschive con oltre 1.900 addetti, affiancate da 28 consorzi forestali che gestiscono più di 102mila ettari (14% della superficie boscata). Eppure nonostante un mercato dinamico, l’Italia resta fortemente dipendente dall’estero, importando oltre due terzi del fabbisogno di legno con punte dell’80%. Anche a livello regionale permane una difficoltà strutturale nel collegare produzione forestale e trasformazione industriale.

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A incidere sono diversi fattori: frammentazione della proprietà privata, condizioni orografiche complesse, costi elevati, viabilità insufficiente e una filiera ancora poco organizzata. Attualmente la gestione forestale interessa così il 26% della superficie regionale. «Valorizzare il legno lombardo significa rafforzare una filiera vitale, ma ancora incompleta. L’obiettivo è quello di trasformare l’abbandono in gestione, rafforzare le filiere locali e rendere il patrimonio forestale sempre più centrale nello sviluppo sostenibile della Lombardia», conclude Beduschi.

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I fondi

Sul fronte degli investimenti, nel 2025 la Regione ha stanziato 29 milioni per la prevenzione e il ripristino dei danni alle foreste, 14 milioni per la viabilità agro-silvo-pastorale e 8 milioni per la meccanizzazione e il rafforzamento delle imprese. A questi si aggiungono circa 3 milioni per la pianificazione forestale e un milione destinato ai consorzi forestali. Infine il sostegno alla pioppicoltura, con quattro bandi tra 2024 e 2025 che hanno finanziato 192 progetti per oltre 5,1 milioni di investimenti.