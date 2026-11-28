«Il rammarico c’è. Non avrei mai rassegnato le dimissioni, ho lottato fino alla fine cercando di andare avanti. Ma quando ti rendi conto che sei lì “a perdere tempo”, capisci che non ci sono alternative». A distanza di quasi quattordici mesi dalla sua elezione, Elena Calvetti non è più la presidente dell’Associazione Artigiani.
«Non sono neppure l’unica che ha lasciato il suo incarico - aggiunge l’imprenditrice -. È stato un atto dovuto alla luce di tante situazioni. Penso e credo di aver lavorato molto bene assieme alla squadra, perché tutti i programmi sono sempre stati approvati all’unanimità. Il Trovartigiani, ad esempio, è stato un grande successo e condiviso dalle associazioni del territorio e da Casartigiani (a partire dal presidente Mauro Sangalli che lo ha finanziato), forse non è stato condiviso all’interno».
Il punto
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, oltre alla presidente Calvetti, altri cinque consiglieri hanno rassegnato le dimissioni a inizio settimana. «Abbiamo fatto tanto - continua l’ormai ex leader del sodalizio di via Cefalonia -: abbiamo dato un refresh all’immagine dell’associazione e dato una più grande disponibilità al dialogo alle sinergie con le realtà sul territorio. Sono il primo presidente che si dimette dopo tre anni? Questo è l’aspetto che pone un interrogativo, chi mi conosce sa che non ci siamo risparmiati». L’11 dicembre è convocata l’assemblea per eleggere due nuovi componenti della Giunta e probabilmente in seguito ci sarà la nomina del nuovo presidente, che dovrà innanzitutto ricomporre la spaccatura che si è creata all’interno dell’associazione.
«Il direttore generale (Rocco Vergani, ndr), bravissimo, con grandi capacità di ascolto, persona molto attenta e dedita al lavoro ci ha accompagnati ma pure lui si è dimesso – rincara la dose Calvetti –. Tutti questi fatti hanno un denominatore comune…». L’imprenditrice bresciana non aggiunge altro.
«Non ci sono più condizioni e presupposti per portare avanti un programma intenso – chiude –. Ora cosa farò? Non lo so, da oltre trent’anni sono in associazione e per 16 anni e mezzo sono stata vicepresidente vicario, prima di essere eletta presidente. Qualcuno magari può valorizzare le mie esperienze, anche in giro per il mondo, (a tal proposito: avrei voluto attivare un ufficio dedicato all’internazionalizzazione). Il rammarico c’è. Io resto a disposizione del territorio per le mie capacità e le mie conoscenze e degli artigiani con i quali ho condiviso anni di rapporto diretto e importante».