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Il prefetto Polichetti in visita all’Associazione Artigiani di Brescia

Il confronto diretto tra istituzioni e mondo produttivo locale è stato occasione per parlare di opportunità, criticità e attualità
La presidente Elena Calvetti e il prefetto Andrea Polichetti
La presidente Elena Calvetti e il prefetto Andrea Polichetti
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Un confronto diretto tra istituzioni e mondo produttivo locale: il prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, ha visitato la sede dell’Associazione Artigiani di Brescia e Provincia, incontrando la presidente Elena Calvetti e i rappresentanti dell’organizzazione.

Al centro del colloquio, la situazione dell’artigianato bresciano, che conta oltre 120mila imprese e resta uno dei pilastri dell’economia provinciale. Sul tavolo, soprattutto, le criticità che attraversano il settore. Tra i nodi principali, la carenza di manodopera qualificata e il ricambio generazionale, temi che incidono sulla continuità delle attività. Si è parlato anche di sicurezza sul lavoro, accesso al credito e, in modo più marcato, di abusivismo.

Proprio il lavoro irregolare è stato indicato come una delle minacce più rilevanti: altera la concorrenza, abbassa gli standard qualitativi e può avere ricadute sulla sicurezza.

Attualità e impegno

Durante l’incontro sono emersi anche altri temi di attualità: l’integrazione dei lavoratori stranieri, la transizione digitale ed energetica, la sostenibilità ambientale e le criticità legate alla viabilità. L’associazione ha ribadito la necessità di un dialogo stabile con le istituzioni, a partire dalla Prefettura, considerata un punto di riferimento sul piano della legalità e della coesione sociale.

«L’incontro con il prefetto rappresenta un segnale di attenzione verso il mondo artigiano», ha osservato la presidente Elena Calvetti, sottolineando il ruolo delle imprese nella crescita economica e sociale del territorio. Dal canto suo, il prefetto ha raccolto le indicazioni emerse, manifestando disponibilità a seguire le questioni sollevate nell’ambito delle proprie competenze. La visita si è chiusa con l’impegno a proseguire il confronto, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le sfide del sistema produttivo locale.

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