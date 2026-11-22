Un puzzle complicato quello del latte. Distinguiamo innanzitutto tre elementi: il prezzo effettivamente pagato agli allevatori, gli accordi sottoscritti tra produttori e industria e l’andamento del mercato. Non sempre coincidono. Per valutare la situazione economica degli allevamenti occorre inoltre considerare il prezzo del latte insieme ai costi di produzione, alla produttività delle stalle e alla destinazione industriale del prodotto, soprattutto Grana Padano e altri formaggi Dop.
Brescia e la Lombardia si confermano leader nazionali tra le province e le regioni produttrici di latte vaccino: a livello provinciale la produzione ha sfondato la barriera dei 18 milioni di quintali (18.224.000 per la precisione) e superato la soglia del 13% del latte italiano. Secondo Ismea, nei primi 4 mesi del 2026 la produzione è aumentata del 3,5% in Italia e del 4% nell’Unione europea. Nei primi sette mesi, le consegne italiane hanno raggiunto circa 8,37 milioni di tonnellate, il 4% in più rispetto al 2025.
Il paradosso del mercato del latte
Il mercato è quindi caratterizzato da un paradosso: gli allevamenti più efficienti aumentano la produttività, ma la maggiore disponibilità di latte può provocare una riduzione dei prezzi e dei margini. La causa principale va ricercata nello squilibrio tra una produzione crescente e una domanda che non aumenta con la stessa intensità.
Anche più chiaro è poi il raffronto fra il 2025 e questi mesi del 2026. Il confronto evidenzia - secondo dati Clal - una contrazione molto significativa: nei primi dieci mesi del 2026 la media lombarda è stata di 48,40 euro/100 litri, contro 59,65 euro nel corrispondente periodo del 2025, con una diminuzione del 18,86%. Ma quale è il prezzo attualmente pagato agli allevatori? Sempre basandosi sui dati Clal l’ultima stima di ottobre indica 48,50 euro cioè per 100 litri, 0,485 euro/litro prezzi al netto di IVA e premi qualità. Il riferimento di novembre deriva dall’accordo del 24 giugno; non è una rilevazione definitiva del prezzo pagato.
Il riferimento per novembre e dicembre 2026 secondo l’accordo del 24 giugno scorso - è di 50 centesimi al litro, per i quantitativi di latte che non superano quelli del corrispondente mese del 2025. Per le produzioni eccedenti il prezzo viene negoziato direttamente tra allevatore e industria. Inoltre, trattandosi di un «gentlemen's agreement», l’intesa non costituisce obbligo di legge.
In questo contesto le cooperative di trasformazione e di commercializzazione del latte fanno la loro parte seppure il mercato del Grana Padano non è da record come lo è stato nel 2025. Cosa ci si può aspettare per le prossime settimane e per il 2027? Il dato di base indica una situazione di sofferenza per le aziende agricole. Gli accordi hanno contribuito a stabilizzare il mercato, ma non hanno eliminato le cause strutturali dello squilibrio. Il problema centrale non è ottenere qualche centesimo in più: è garantire una remunerazione stabile, capace di coprire i costi, sostenere investimenti.