Allevamenti e salute dei cittadini: Lollobrigida alla Fazi di Montichiari

Una sempre più stringente ed efficace sinergia tra produttori, consumatori, mondo agricolo in tutta la sua filiera e quello e produttivo per elevare la qualità degli allevamenti e promuovere la salute dei cittadini. È questo l’appello lanciato questo pomeriggio nel corso del convegno «Dalla qualità degli allevamenti alla salute dei cittadini», promosso da Coldiretti e tenutosi al Centro Fiera di Montichiari nell’ambito delle iniziative per la 98° Fiera agricola.
Presente il ministro
Un momento di confronto sulle prospettive del settore, moderato dal direttore del Giornale di Brescia, Giorgio Bardaglio, tra la difesa dei redditi degli allevatori e la salute dei cittadini, le difficoltà legate all’aumento dei costi di produzione e le nuove evidenze scientifiche che smontano le campagne a favore della carne artificiale.
Nutrito il pubblico in sala, giunto anche per ascoltare il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che nel suo intervento ha difeso il Made in Italy e ha ripercorso le azioni intraprese a tutela della produzione e dei consumatori, senza tralasciare riferimenti alla stretta attualità.
Gli investimenti
«Dobbiamo continuare ad essere un modello per il mondo nel settore della produzione e lavorazione agricola, creando ricchezza e lavoro attraverso la qualità che da sempre ci contraddistingue», ha sottolineato il ministro. Innovazione, ricerca, qualità i tasti su cui l’esponente del Governo ha posto maggiormente l’accento, annunciando anche per il settore le novità introdotte dalla legge «ColtivaItalia», che prevede 300 milioni di euro per gli investimenti destinati a incrementare la produzione nazionale di carne bovina, con particolare riferimento alla linea vacca-vitello: 50 milioni nel 2027, 200 milioni nel 2028 e 50 milioni nel 2029. Una misura che punta a rafforzare la capacità produttiva nazionale, creare nuove prospettive per le imprese e favorire il ricambio generazionale in un comparto strategico per l’agroalimentare italiano.
Dal canto suo il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini posto l’accento sulla necessità di «rilanciare gli allevamenti italiani come opportunità di impresa per le nuove generazioni, rafforzare la produzione nazionale di carne bovina e difendere un patrimonio zootecnico che vale 55 miliardi di euro e dà lavoro a circa 800mila persone».
Zootecnia
E il valore della zootecnia tradizionale è stato posto in evidenza anche dalla ricerca dell’Università Cattolica di Piacenza, dedicata ai prodotti ottenuti in laboratorio. Lo studio richiama l’attenzione sui limiti delle rese produttive, sugli elevati costi e sulle difficoltà di rendere sostenibili questi processi su scala industriale, ridimensionando le promesse di una tecnologia presentata come alternativa più economica e sostenibile agli allevamenti.
Le valutazioni preliminari indicano un impatto ambientale di circa 20 volte superiore alla produzione di carne bovina convenzionale nelle condizioni studiate. Pesano, in particolare, i nutrienti, l’energia, la sterilizzazione e la gestione del processo. All’incontro sono intervenuti anche Felice Adinolfi, Luigi Scordamaglia, Simona Tironi, Lucrezia Lamastra, Stefania Ruggeri e Martino Cassandro, che, da differenti prospettive, hanno rimarcato la necessità, per il settore, di puntare sul ricambio generazionale, sulla formazione, sulla tutela del cibo sano e non modificato.