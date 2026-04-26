AccelerateEU: energia pulita, aiuti di Stato e voucher contro la crisi

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Importante sarà anche il rafforzamento del sistema energetico, attraverso la modernizzazione delle infrastrutture (qui si collocano il Pacchetto reti Ue e i progetti Energy highways). Infine la volontà è quella di stimolare gli investimenti, cercando di mobilitare fondi pubblici e privati per la transizione energetica, anche attraverso iniziative come il Clean energy transition investment forum e il Clean energy investment summit (entrambi previsti nel 2026).

Per capire meglio la situazione è sensato portare alcuni numeri: l’Ue nel 2025 ha importato un valore di combustibili fossili pari a 340 miliardi di euro e da marzo 2026 la spesa aggiuntiva a causa del conflitto in Medio Oriente è stata di 24 miliardi. Il 57% dell’energia consumata in Unione europea proviene da combustibili fossili importati.

«AccelerateEU» si collega ad altre iniziative come «RePowerEU» per eliminare le importazioni energetiche russe, il Pacchetto energia per i cittadini (di marzo 2026) che pone il focus sui consumatori vulnerabili, e altre azioni locali per combattere la povertà energetica e sostenere regioni e isole.

Misure

Come detto, la crisi, nelle stime Ue, è già costata 24 miliardi di euro extra in 50 giorni per le importazioni di combustibili fossili, alimentando timori sempre più forti per la carenza di carburante e cherosene. E le prospettive per i mercati energetici, ha avvertito il commissario europeo per l’Energia, Dan Jorgensen, «sono negative anche nello scenario migliore» di una pace immediata, tanto da lasciar presagire «mesi molto difficili, o forse addirittura anni».

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In attesa dell’adozione definitiva del nuovo quadro sugli aiuti di Stato – ancora in consultazione tra le capitali e visto con favore soprattutto da Berlino e dai Paesi con maggior spazio di bilancio –, Bruxelles ha annunciato una revisione della direttiva sulle scorte petrolifere e un rafforzamento del coordinamento per il riempimento degli stoccaggi di gas nei prossimi mesi. Ai Governi viene chiesto di intervenire con misure «mirate, tempestive e temporanee», tra cui interventi sui prezzi, sostegni al reddito e incentivi fiscali.

Un gasdotto in Germania

Tra le leve suggerite per un «sollievo immediato» figurano voucher energetici, leasing sociale per la diffusione di batterie e pannelli solari, trasporti pubblici più accessibili e riduzione dei consumi per il riscaldamento. Scompare invece, rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, l’ipotesi di imporre un giorno obbligatorio di telelavoro. A maggio arriverà inoltre una proposta di revisione fiscale per consentire agli Stati di ridurre le imposte sull’energia, garantendo che l’elettricità sia tassata meno del gas. Una tassa comune sugli extraprofitti delle major del settore invece, ha ammesso la vicepresidente Teresa Ribera, richiede un’unanimità fuori portata, ma Bruxelles è pronta a lavorare con i Paesi che intendono applicarla su scala nazionale.

Green

Sullo sfondo degli interventi emergenziali, il cuore della strategia europea resta tuttavia la svolta green. «Le scelte che facciamo oggi determineranno la nostra capacità di affrontare le sfide di oggi e le crisi di domani. Dobbiamo accelerare la transizione verso energie pulite prodotte internamente», ha evidenziato von der Leyen, tornando a ribadire la centralità dell’indipendenza energetica. Anche per questo, nonostante una crisi destinata a protrarsi, è escluso un dietrofront sulle forniture russe. «Sarebbe un errore enorme, non compreremo più una sola molecola» da Vladimir Putin, ha ribadito Jorgensen, confermando la linea dell’esecutivo. A riprova, entro l’estate è atteso un primo obiettivo europeo di elettrificazione, volto a spingere le industrie a convertire i consumi.

Since the start of the Middle East conflict, our bill for fossil fuel imports increased by € 25 billion.



Without a single molecule more of energy.



We need to reduce our overdependency on fossil fuels.



Boost clean energy like renewables and nuclear.



And electrify Europe.… pic.twitter.com/nZhGuq8INX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2026

Resta alta l’attenzione anche sulla carenza di carburante, soprattutto jet fuel, in vista della stagione estiva. L’Ue importa circa il 40% del proprio fabbisogno di carburante per aerei, di cui la metà transita attraverso lo stretto di Hormuz. A breve sarà operativo un osservatorio per i carburanti per monitorare l’offerta e le scorte disponibili nell’Ue, mentre attraverso linee guida Bruxelles chiarirà di quali «flessibilità normative» possono servirsi le compagnie aeree sui diritti dei passeggeri, le fasce orarie aeroportuali e gli obblighi di servizio pubblico.